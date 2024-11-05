震盪即將結束，現在佈局新主流，鎖定【財富自由】，享受人生
鉅亨網新聞中心 2024-11-05 18:00
美國大選 11/5 登場，不確定因素之下，市場觀望氣氛濃厚，盤勢震盪，技術面來看，昨天台股站穩 22828 點正式止跌，今天直接帶量回補 23164 點缺口，多方控盤，下一個目標就是挑戰前高 23713 點，趁震盪找機會，迎接後面獲利行情。
大華國際投顧蘇建豐指出，AI 產業趨勢最明確，加上 AI 伺服器要開始放量出貨，可以留意股價位階低的個股，鴻海 (2317-TW)，廣達(2382-TW)，緯創(3231-TW)，技嘉(2376-TW)，台光電(2383-TW)，台耀(6274-TW) 等；資金聚焦矽光子，不過漲幅偏大，不建議過度追價，聯亞 (3081-TW)，環宇 - KY(4991-TW)，聯光通(4903-TW)，創威(6530-TW)，聯鈞(3450-TW)，光聖(6442-TW) 等。
聯發科 (2454-TW) 參與世芯 - KY(3661-TW)的私募，代表十分看好未來 AI 晶片帶動的矽智財商機，還有消費性電子產品營運漸漸回溫，股價位階低的 IC 設計有機會迎來一波行情，創意 (3443-TW)，力旺(3529-TW)，晶心科(6533-TW)，祥碩(5269-TW)，新唐(4919-TW)，富鼎(8261-TW)，原相(3227-TW)，瑞昱(2379-TW) 等。
漲不停的飆股故事，大賺 + 778%，你獲利了嗎？沒賺到不用後悔，展望未來，現在的震盪，是【機會】。
【紅光滿面 - 光鋐 (4956-TW)】LED 概念，切入玻璃基板，9 月營收年增 40%，股價突破轉強，第一時間卡位，迎接 3 根漲停，處置完畢，防守月線，持股 31~46.15 元，獲利 + 48%，剩餘持股續抱，跟著龍哥繼續搶錢。
【振翅高飛 - 晉倫 (6151-TW)】切入半導體材料，營收動能強，股價整理兩個月突破轉強，連續三天漲停，漲到被處置，不會改變原本趨勢方向，持股 48~64.9 元，獲利 + 35%，剩餘持股續抱，繼續搶錢！
【旭日東昇】切入面板級封裝製程，9 月營收年增 2X%，股價整理四個月轉強，股價創高後，昨天與大家分享，跟著台股回測月線，佈局機會，今天直接攻擊，要挑戰前高，潛在上漲空間高達 + 50%，一定要跟上！
【頂天立地】今年轉虧為盈，研發導電高分子奈米材料，切入應用到電子產業，營收和獲利迎來成長，股價創高後跟著台股回測月線，潛在上漲空間 + 30~50%！
【AI 小尖兵】題材保留，簡單講 AI 大數據趨勢之下，提高 XX 需求，營收進入爆發期，股價經過三個月整理後轉強，股價跟著台股回測月線，拉回都是佈局機會，潛在上漲空間 + 30~50%，你不可錯過！
【來電 50】電聲裝置營運回溫，切入 AI 智能產品，9 月營收年增 3X%，今年上半年已經賺贏去年整年，營收和獲利會越來越好，迎接 2 根漲停，跟著台股回測 10 日線，後面還有很大上漲空間，你一定要賺到！
【邊緣運算飆股】切入智慧邊緣運算解決方案，應用於人工智慧與機器視覺，讓客戶全面提升生產效能，營收和獲利可望大幅度成長，股價經過三個月整理後轉強，10 月營收創下近 13 個月新高，潛在上漲空間 + 30~50%，一起賺錢。
最新佈局【財富自由】高毛利產品打入輝達和超微供應鏈，營收和獲利會大幅度成長，股價突破 10 個月整理型態轉強，起漲點，潛在上漲空間 + 40~60%，迎接獲利行情！
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採訪來源: 大華國際投顧 蘇建豐分析師
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