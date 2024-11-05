震盪即將結束，現在佈局新主流，鎖定【財富自由】，享受人生

鉅亨網新聞中心 2024-11-05 18:00

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美國大選 11/5 登場，不確定因素之下，市場觀望氣氛濃厚，盤勢震盪，技術面來看，昨天台股站穩 22828 點正式止跌，今天直接帶量回補 23164 點缺口，多方控盤，下一個目標就是挑戰前高 23713 點，趁震盪找機會，迎接後面獲利行情。

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漲不停的飆股故事，大賺 + 778%，你獲利了嗎？沒賺到不用後悔，展望未來，現在的震盪，是【機會】。

【紅光滿面 - 光鋐 (4956-TW)】LED 概念，切入玻璃基板，9 月營收年增 40%，股價突破轉強，第一時間卡位，迎接 3 根漲停，處置完畢，防守月線，持股 31~46.15 元，獲利 + 48%，剩餘持股續抱，跟著龍哥繼續搶錢。

【旭日東昇】切入面板級封裝製程，9 月營收年增 2X%，股價整理四個月轉強，股價創高後，昨天與大家分享，跟著台股回測月線，佈局機會，今天直接攻擊，要挑戰前高，潛在上漲空間高達 + 50%，一定要跟上！

【頂天立地】今年轉虧為盈，研發導電高分子奈米材料，切入應用到電子產業，營收和獲利迎來成長，股價創高後跟著台股回測月線，潛在上漲空間 + 30~50%！

【AI 小尖兵】題材保留，簡單講 AI 大數據趨勢之下，提高 XX 需求，營收進入爆發期，股價經過三個月整理後轉強，股價跟著台股回測月線，拉回都是佈局機會，潛在上漲空間 + 30~50%，你不可錯過！

【來電 50】電聲裝置營運回溫，切入 AI 智能產品，9 月營收年增 3X%，今年上半年已經賺贏去年整年，營收和獲利會越來越好，迎接 2 根漲停，跟著台股回測 10 日線，後面還有很大上漲空間，你一定要賺到！

【邊緣運算飆股】切入智慧邊緣運算解決方案，應用於人工智慧與機器視覺，讓客戶全面提升生產效能，營收和獲利可望大幅度成長，股價經過三個月整理後轉強，10 月營收創下近 13 個月新高，潛在上漲空間 + 30~50%，一起賺錢。

最新佈局【財富自由】高毛利產品打入輝達和超微供應鏈，營收和獲利會大幅度成長，股價突破 10 個月整理型態轉強，起漲點，潛在上漲空間 + 40~60%，迎接獲利行情！

震盪即將結束，開始佈局新主流，「財富自由」率先攻擊，現在加入帶你賺到年底，給你 168 大紅包，只要跟我說 168，紅包就給你。

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採訪來源: 大華國際投顧 蘇建豐分析師

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