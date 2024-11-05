【旅展覽人包】2024 ITF台北國際旅展落幕！各大航空、旅行社優惠方案特色一文帶你看！

鉅亨研報 2024-11-05 11:16

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2024 ITF 台北國際旅展於 11/1 日中午起於南港展覽館登場，預計將展四天至 11/4 日結束，本次高達 1,500 攤，展場分成一樓與四樓，到底哪些航空有令人驚豔的優惠呢？本文將優惠分為航空、旅行社兩大類，一起來看看吧！（本文單位皆為新台幣）

一、航空機票類

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日本航空

歡慶台日航線 65 周年，台日經濟艙來回機票 6,999 元起，

此外, 自 2024 年 10 月 27 日起復飛桃園 - 名古屋航線

並於本次展覽中推出日本的青森縣、北海道東部、鹿兒島縣奄美群島、山形縣尾花澤市、兵庫縣等縣市期間限定的來回機票！

展中日航專屬展區也有販售台灣獨家限定小物，同時若參加有獎徵答，還有機會獲得日本小禮！

星宇航空

澳門來回最低只要 5,500 元、香港來回約 6,100 元，東京來回約 15,000 元。

沒到現場的朋友也可以透過官網、APP 購票，全航線 85 折起、港澳線 8 折起。

此外於實體旅展期間首次申辦聯名卡正卡且符合新卡手刷資格者，即送行李箱一個，限額 600 名。

值得注意的是本次星宇航空也攜手星野集團旗下渡假村，推出星星相遇活動，包含沖繩、熊本、東京、札幌等地皆有展場期間限定優惠。

台灣虎航

旅展期間全航線單程最便宜 799 起，日本沖繩最便宜 1,799 起，指定航線成交還可以換台虎雙開資料夾、吸水杯墊、筆袋、筆筒、帆布袋等好禮。

此外，展覽期間加入官方粉絲、追蹤官方 IG 帳號，掃描 QR code 即可參加猜猜看互動遊戲，獎品包含台灣虎航不限航點來回機票、最高 3,000 元折抵金或三井 outlet 商品抵用券等。

國泰航空

兩人同行打 77 折，滿 16,000 元可抽幸運籤筒，最大獎為 2000 元機票折抵金、滿 62,000 元可抽轉轉樂，最大獎為台北 / 高雄至香港商務艙機票折抵金。

二、旅行社類

三、票券類

四、旅展懶人包重點一覽

五、旅遊概念股一覽