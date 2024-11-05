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鉅亨速報 - Factset 最新調查：信驊(5274-TW)EPS預估上修至63.3元，預估目標價為5500元

鉅亨網新聞中心 2024-11-05 08:10


根據FactSet最新調查，共12位分析師，對信驊(5274-TW)做出2024年EPS預估：中位數由62.22元上修至63.3元，其中最高估值69.11元，最低估值60.17元，預估目標價為5500元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值69.11(69.11)96.77143.68
最低值60.17(57.93)82.01109.82
平均值64.09(62.95)91.52126.94
中位數63.3(62.22)90.39127.42

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值6,483,0608,758,54012,835,000
最低值5,983,0007,665,0009,552,550
平均值6,244,1408,375,65011,320,010
中位數6,244,5008,501,71011,565,900

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS26.6655.7238.329.38
營業收入
(單位：新台幣千元)		3,130,3955,210,1283,637,6323,063,552

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/5274/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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