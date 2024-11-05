鉅亨速報 - Factset 最新調查：信驊(5274-TW)EPS預估上修至63.3元，預估目標價為5500元
鉅亨網新聞中心 2024-11-05 08:10
根據FactSet最新調查，共12位分析師，對信驊(5274-TW)做出2024年EPS預估：中位數由62.22元上修至63.3元，其中最高估值69.11元，最低估值60.17元，預估目標價為5500元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|69.11(69.11)
|96.77
|143.68
|最低值
|60.17(57.93)
|82.01
|109.82
|平均值
|64.09(62.95)
|91.52
|126.94
|中位數
|63.3(62.22)
|90.39
|127.42
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|6,483,060
|8,758,540
|12,835,000
|最低值
|5,983,000
|7,665,000
|9,552,550
|平均值
|6,244,140
|8,375,650
|11,320,010
|中位數
|6,244,500
|8,501,710
|11,565,900
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|26.66
|55.72
|38.3
|29.38
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|3,130,395
|5,210,128
|3,637,632
|3,063,552
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/5274/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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