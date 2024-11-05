俄羅斯前總統：美國大選不會改變烏克蘭戰爭 川普可能成為第二個甘迺迪

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-11-05 08:00

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俄羅斯前總統、現任俄安全會議副主席梅德韋杰夫表示，對俄羅斯而言，美國總統大選不會帶來任何改變，因為兩位候選人的立場，充分反映了「俄羅斯需要被擊敗」的共識，莫斯科沒有什麼期待。

他周日（3 日）在社交平台上指出，如果美國前總統、共和黨總統候選人川普企圖結束烏克蘭戰爭，他可能會成為第二個甘迺迪。

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梅德韋杰夫這一番表態，其實在暗示如果川普違背了軍工複合體等集團的利益，可能會被刺殺。

1963 年 11 月 22 日，時任美國總統甘迺迪在德州達拉斯市遇刺身亡。據美國歷史學家猜測，他有意結束越戰，而刺殺他的幕後黑手，可能是軍工複合體。

對美國軍工複合體來說，美國要結束越戰，就意味著國防開支降低，軍火商賺不到錢了，當然有動機阻止。

川普在競選過程中一再承諾，當選後 24 小時內，甚至在宣誓就職之前，將透過迫使要求雙方談判，以結束這場戰爭。不過，他並沒有提供具體計畫。

至於美國民主黨總統候選人賀錦麗，梅德韋杰夫說道：「美國民主黨總統候選人賀錦麗蠢笨，缺乏經驗，易受操控，會懼怕周圍所有人。」

他聲稱，如果賀錦麗當選，她將只是一個有名無實的領導人，國家將由一些最重要的部長及助理治理，前總統奧巴馬家族將間接參與。

梅德韋杰夫表示，如果西方國家，特別是美國，有足夠的靈活性和智慧與俄羅斯達成安全協議，就不會有現在的烏克蘭戰爭了。