史上最強大Mate來了！余承東：11月見

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-11-04 11:32

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中國華為常務董事、終端 BG 董事長、智能汽車解決方案 BU 董事長余承東周一（4 日）在個人微博上表示：「史上最強大的 Mate，11 月見。」

余承東 9 月 24 日曾在華為秋季全場景發布會宣布，HarmonyOS NEXT 將於 10 月 8 日啟動公測。該系統被外界視為華為與安卓切割的關鍵，採用自研架構。

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此外，華為副董事長、輪值董事長徐直軍在今年第一季表示，期望今年 Mate70 系列手機開售時，能夠搭載「純血鴻蒙」作業系統上市。

據《第一財經》周一報導，一位華為內部人士表示：「最理想的狀態，是 Mate70 首發的時候可以搭載純血鴻蒙系統，但目前節奏是緊迫的，內部希望是循序漸進，有一個好的結果。」

多位手機零部件供貨商說，已經開始供應華為下一代旗艦手機 Mate70 部分零部件。「我們的產線在中秋節前開始量產了，內部得到的消息，（手機）是 11 月上市。」