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鉅亨速報 - Factset 最新調查：嘉德諾健康集團(CAH-US)EPS預估上修至7.79元，預估目標價為127.00元

鉅亨網新聞中心 2024-11-04 10:15


根據FactSet最新調查，共17位分析師，對嘉德諾健康集團(CAH-US)做出2025年EPS預估：中位數由7.63元上修至7.79元，其中最高估值7.89元，最低估值7.6元，預估目標價為127.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值7.89(7.68)8.859.8210.56
最低值7.6(7.58)8.259.0610.29
平均值7.74(7.63)8.579.4210.43
中位數7.79(7.63)8.569.4810.43

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值2,221.06億2,451.46億2,688.19億2,921.33億
最低值2,132.58億2,307.92億2,460.86億2,776.66億
平均值2,180.86億2,358.70億2,536.88億2,849.00億
中位數2,181.04億2,349.19億2,489.28億2,849.00億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-12.612.08-3.351.003.45
營業收入1,529.15億1,624.79億1,813.59億2,050.03億2,268.26億

詳細資訊請看美股內頁：
嘉德諾健康集團(CAH-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSCAH

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