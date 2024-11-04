鉅亨速報 - Factset 最新調查：嘉德諾健康集團(CAH-US)EPS預估上修至7.79元，預估目標價為127.00元
鉅亨網新聞中心 2024-11-04 10:15
根據FactSet最新調查，共17位分析師，對嘉德諾健康集團(CAH-US)做出2025年EPS預估：中位數由7.63元上修至7.79元，其中最高估值7.89元，最低估值7.6元，預估目標價為127.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|7.89(7.68)
|8.85
|9.82
|10.56
|最低值
|7.6(7.58)
|8.25
|9.06
|10.29
|平均值
|7.74(7.63)
|8.57
|9.42
|10.43
|中位數
|7.79(7.63)
|8.56
|9.48
|10.43
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|2,221.06億
|2,451.46億
|2,688.19億
|2,921.33億
|最低值
|2,132.58億
|2,307.92億
|2,460.86億
|2,776.66億
|平均值
|2,180.86億
|2,358.70億
|2,536.88億
|2,849.00億
|中位數
|2,181.04億
|2,349.19億
|2,489.28億
|2,849.00億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-12.61
|2.08
|-3.35
|1.00
|3.45
|營業收入
|1,529.15億
|1,624.79億
|1,813.59億
|2,050.03億
|2,268.26億
詳細資訊請看美股內頁：
嘉德諾健康集團(CAH-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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