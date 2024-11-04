美股本周起進入冬令時間 開盤、收盤均延後一小時

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2024-11-04 08:22

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美國自當地時間周一 (4 日) 起進入冬令時間，美股交易時間將延後 1 小時，且美國消費者物價指數、非農就業報告等重要經濟數據公佈時間均將較夏令時間延後 1 小時。

美股交易時間調整為，盤前交易為台灣時間周一至周五下午 5 點到晚上 10 點半，盤中交易時間為晚上 10 點半到隔日早上 5 點，盤後交易時段為早上 5 點到 9 點，期貨交易市場時間也將整體延後 1 小時。

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另外，美國紐約證交所上月 25 日曾表示，打算將旗下全電子化交易所 NYSE Arca 美股交易時間延長至每個工作日 22 個小時，延長後的交易時間將從美東時間每天淩晨 1 點 30 分開始，一直持續到晚上 23 點 30 分。所有在美國上市的股票、ETF 和封閉式交易基金都將適用這個 22 小時交易制度。

據悉，這裡所說的延長交易時間，依然屬於俗稱的美股盤前、盤後交易，不過這一計畫仍待監管機管批准後才會實施。