美股高檔震盪怕套牢？法人建議學諾貝爾獎得主 善用本益比策略

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-11-02 11:33

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近期美國企業財報持續公布，然而數據喜憂參半，拖累原先不斷創下歷史新高紀錄的美股四大指數開始出現拉回震盪。法人提醒年底前仍有許多不確定性因素，應居安思危並建議納入本益比策略於資產配置中，以降低波動帶來的影響。統計以席勒 CAPE 本益比模型委託投資帳戶的績效，投資聚焦美國，或者美國及歐洲，近一年績效以表現最佳的報酬率達 22.52%。

今年以來 S&P500 指數上漲 22.2%，那斯達克指數漲幅也達到 23.6%，表現十分亮眼，持續吸引市場投資人目光。法人表示，隨著大盤指數不斷突破新紀錄，更應留意股價被高估的風險；再加上包括年底總統大選、利率政策和地緣政治等不確定性因素尚存，避險意識不可少。對於想參與歐美股市投資機會，又擔心過度追高的投資人，不妨借助諾貝爾經濟學家得主席勒 (Robert Shiller) 所提出的 CAPE 本益比研究理論來布局。

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CAPE 本益比研究理論是由知名學者席勒提出，係透過近 10 年平均獲利，納入景氣循環週期中不同時期變化的進階版本益比計算模式，可有效降低市場中短期變數所造成的影響，例如失業率、通貨膨脹，或者利率變化等，因此能用更客觀的角度來分析整體市場指數。

根據統計，現在國內獲得席勒 CAPE 本益比模型授權之金融商品，以安達人壽推出的類全委帳戶保單為主，並委由專業投資機構：中國信託、復華，和台新三大投信專戶操作，共計五個全權委託投資帳戶。投資範圍主要聚焦於美國，或者美國及歐洲，近一年績效以戰略贏家價值投資組合表現最佳，報酬率達 22.52%，此外美歐戰略價值投資組合，和美國價值戰略平衡投資帳戶報酬率亦達 2 成以上。

上述投資帳戶亦針對難以預測之異常變數，設有風險管控機制，以中國信託代操美歐動態策略價值投資組合帳戶為例，當 VIX 風險指標的短期波動大於長期波動，且波動出現極端異常值時，就會啟動 risk off 機制，將股票投資部位 100% 轉入現金資產，避免股市波動影響客戶資產。