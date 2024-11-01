〈能源盤後〉伊朗襲擊以色列風險增加 油價上漲 本月漲近2%

鉅亨網編譯許家華 2024-11-01 06:10

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原油期貨價格周四 (31 日) 收高，係因交易商權衡伊朗襲擊以色列的風險不斷增加，這將進一步加劇中東地區的緊張局勢。

本周數據顯示美國燃料需求強勁，以及新聞報導稱石油輸出國組織 (OPEC) 可能推遲縮小減產規模的計畫，這些均提供油價支撐力。

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能源商品價格

12 月交割的西德州中質原油 (WTI) 上漲 65 美分或約 1%，收每桶 69.26 美元，本月近月 WTI 上漲 1.6%。

12 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 61 美分或 0.8%，收每桶 73.16 美元，本月近月 Brent 上漲 1.9%，該期貨今日收盤到期。

1 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 65 美分或 0.9%，收每桶 72.81 美元，此轉為最近月 Brent 原油期貨。

11 月交割汽油期貨價格上漲 0.4%，收每加侖 2 美元，本月上漲 2.1%，該期貨今日收盤到期。

11 月交割熱燃油期貨價格上漲 1.5%，收每加侖 2.22 美元，本月上漲 4.1%，該期貨今日收盤到期。

12 月交割天然氣價格近下跌 4.9%，收每百萬 Btu 2.71 美元，本月下跌 7.4%，

市場驅動力

蜂鳥資本 (Hummingbird Capital) 管理合夥人 Matthew Polyak 表示，本月地緣政治波動推動了石油市場走勢。 WTI 和 Brent 原油本月收高，但本周迄今走低。

「在商品出現之前，你永遠不知道該商品的風險溢價到底有多少。」他將這次拋售歸因於以色列沒有針對伊朗石油設施進行報復性襲擊後的「風險溢價侵蝕」，但有鑑於美國對伊朗原油出口市場及其「幽靈船隊」的原油運輸船實施制裁，「風險溢價侵蝕」可能是一種「短視的觀點」。

根據 Axios 報導，伊朗可能會在幾天內發動攻擊，以回應以色列近日的襲擊。周四電子盤油價也因此進一步走高。

「如果局勢持續升級，人們可能會嚴重低估供應中斷的風險。雖然 OPEC + 確實擁有閒置產能可彌補供應中斷，但這不會立即發生。」Polyak 估計，至少需要六個月的時間才能抵消潛在的供應中斷，這可能會為原油價格帶來大幅上行風險。

《路透》周三報導，OPEC + 本計劃 12 月開始放鬆部分產量限制，但由於擔心石油需求疲軟和供應增加，可能將該計畫推遲一個月或更長時間。同日，美國能源資訊局 (EIA) 公布，上周美國汽油需求增加且石油庫存全面下降，激勵周三油價上漲。

Polyak 認為，石油需求前景短期內將「取決於中國煉油廠的減產、潛在的經濟健康狀況以及對全球經濟健康狀況的擔憂」。「然而，隨著時節進入冬天，因中國已宣布刺激措施並採取流動性行動，中國應在扭轉一切。」

美國的經濟數據好壞參半，第三季 GDP 成長率 2.8% 低於預期，意味著潛在經濟成長疲軟，儘管 ADP 就業數據強勁得多，較上個月新增就業 23.3 萬人。

Polyak 認為，無論美國總統選舉誰勝選，其外交政策，特別是對俄羅斯、伊朗和中國的政策，以及在聯邦土地鑽探或投資激勵措施方面的國內政策才會對原油產生更大的影響。

與此同時，EIA 周四公布，上周 (10/25 止) 美國天然氣期貨供應量增加了 780 億立方英呎，低於分析師預期，激勵天然氣期貨價格上漲。