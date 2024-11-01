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鉅亨速報

盤中速報 - 費城半導體大漲1%，報4996.29點

鉅亨網新聞中心 2024-11-01 21:46


截至台北時間01日09:31，費城半導體上漲49.55點（或1%），暫報4996.29點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：-4.09%
  • 近 1 月：-4.37%
  • 近 3 月：-5.47%
  • 近 6 月：+5.85%
  • 今年以來：+18.47%

焦點個股


費城半導體成分股以英特爾(INTC-US)領漲。英特爾(INTC-US)上漲6.92%；邁威爾科技(MRVL-US)上漲5.27%；安可(AMKR-US)上漲3.18%；台積電(TSM-US)上漲2.02%；和康電訊(MTSI-US)上漲1.9%。

部分成分股表現相對疲軟，Onto Innovation Inc.(ONTO-US)下跌3.18%；博通(AVGO-US)下跌0.82%；超微半導體(AMD-US)下跌0.78%。

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費城半導體5027.0621.62%
英特爾22.675.34%
邁威爾科技87.01968.63%
安可26.12222.64%
台積電197.853.84%
和康電訊114.421.80%
Onto Innovation Inc.181.67-8.40%
博通169.54-0.14%
超微半導體142.6506-0.99%

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