盤中速報 - 費城半導體大漲1%，報4996.29點
鉅亨網新聞中心 2024-11-01 21:46
截至台北時間01日09:31，費城半導體上漲49.55點（或1%），暫報4996.29點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-4.09%
- 近 1 月：-4.37%
- 近 3 月：-5.47%
- 近 6 月：+5.85%
- 今年以來：+18.47%
焦點個股
費城半導體成分股以英特爾(INTC-US)領漲。英特爾(INTC-US)上漲6.92%；邁威爾科技(MRVL-US)上漲5.27%；安可(AMKR-US)上漲3.18%；台積電(TSM-US)上漲2.02%；和康電訊(MTSI-US)上漲1.9%。
部分成分股表現相對疲軟，Onto Innovation Inc.(ONTO-US)下跌3.18%；博通(AVGO-US)下跌0.82%；超微半導體(AMD-US)下跌0.78%。
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