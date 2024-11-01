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鉅亨速報 - Factset 最新調查：長榮航(2618-TW)EPS預估上修至4.89元，預估目標價為42元

鉅亨網新聞中心 2024-11-01 18:11


根據FactSet最新調查，共9位分析師，對長榮航(2618-TW)做出2024年EPS預估：中位數由4.86元上修至4.89元，其中最高估值5.16元，最低估值3.03元，預估目標價為42元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值5.16(5.16)4.871.55
最低值3.03(3.03)2.391.55
平均值4.69(4.56)4.061.55
中位數4.89(4.86)4.131.55

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值223,906,000239,707,000190,074,000
最低值204,948,310194,933,060190,074,000
平均值217,704,460216,452,600190,074,000
中位數219,368,500217,848,270190,074,000

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS4.011.341.31-0.69
營業收入
(單位：新台幣千元)		200,356,523138,068,607103,872,35989,048,776

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2618/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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