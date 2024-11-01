鉅亨速報 - Factset 最新調查：全新(2455-TW)EPS預估下修至3.87元，預估目標價為178.5元
鉅亨網新聞中心 2024-11-01 18:11
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對全新(2455-TW)做出2024年EPS預估：中位數由4元下修至3.87元，其中最高估值4.57元，最低估值3.61元，預估目標價為178.5元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|4.57(4.57)
|5.84
|7.58
|最低值
|3.61(3.61)
|4
|5.69
|平均值
|3.95(3.99)
|5.15
|6.67
|中位數
|3.87(4)
|5.47
|6.74
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|3,645,000
|4,540,000
|5,284,000
|最低值
|3,232,000
|3,574,530
|4,279,030
|平均值
|3,396,770
|4,037,350
|4,813,410
|中位數
|3,399,870
|4,057,000
|4,805,000
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|2.43
|2.95
|4.62
|2.88
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|2,694,104
|2,603,629
|3,608,521
|2,645,003
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2455/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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