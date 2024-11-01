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鉅亨速報 - Factset 最新調查：全新(2455-TW)EPS預估下修至3.87元，預估目標價為178.5元

鉅亨網新聞中心 2024-11-01 18:11


根據FactSet最新調查，共11位分析師，對全新(2455-TW)做出2024年EPS預估：中位數由4元下修至3.87元，其中最高估值4.57元，最低估值3.61元，預估目標價為178.5元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值4.57(4.57)5.847.58
最低值3.61(3.61)45.69
平均值3.95(3.99)5.156.67
中位數3.87(4)5.476.74

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值3,645,0004,540,0005,284,000
最低值3,232,0003,574,5304,279,030
平均值3,396,7704,037,3504,813,410
中位數3,399,8704,057,0004,805,000

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS2.432.954.622.88
營業收入
(單位：新台幣千元)		2,694,1042,603,6293,608,5212,645,003

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2455/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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