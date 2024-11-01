search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：精測(6510-TW)EPS預估上修至7.82元，預估目標價為480元

鉅亨網新聞中心 2024-11-01 08:10


根據FactSet最新調查，共7位分析師，對精測(6510-TW)做出2024年EPS預估：中位數由7.54元上修至7.82元，其中最高估值10.32元，最低估值6.12元，預估目標價為480元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年
最高值10.32(9.56)18.68
最低值6.12(6.12)6.86
平均值8.1(7.68)14.74
中位數7.82(7.54)16.79

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年
最高值3,434,0004,376,000
最低值3,197,0004,028,000
平均值3,259,2004,174,500
中位數3,210,0004,147,000

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS0.9923.527.228.48
營業收入
(單位：新台幣千元)		2,884,4424,388,5074,240,8744,207,935

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6510/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

台股市場預估eps

相關行情

台股首頁我要存股
精測5918.04%
美元/台幣32.031-0.22%

鉅亨贏指標

了解更多

#極短線強勢

偏強
精測

86.36%

勝率

#營收獲利增加

偏強
精測

86.36%

勝率

#高盈餘高毛利

偏強
精測

86.36%

勝率

#營收創高股

偏強
精測

86.36%

勝率

延伸閱讀


Empty