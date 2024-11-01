鉅亨速報 - Factset 最新調查：精測(6510-TW)EPS預估上修至7.82元，預估目標價為480元
鉅亨網新聞中心 2024-11-01 08:10
根據FactSet最新調查，共7位分析師，對精測(6510-TW)做出2024年EPS預估：中位數由7.54元上修至7.82元，其中最高估值10.32元，最低估值6.12元，預估目標價為480元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|最高值
|10.32(9.56)
|18.68
|最低值
|6.12(6.12)
|6.86
|平均值
|8.1(7.68)
|14.74
|中位數
|7.82(7.54)
|16.79
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|最高值
|3,434,000
|4,376,000
|最低值
|3,197,000
|4,028,000
|平均值
|3,259,200
|4,174,500
|中位數
|3,210,000
|4,147,000
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|0.99
|23.5
|27.2
|28.48
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|2,884,442
|4,388,507
|4,240,874
|4,207,935
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6510/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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