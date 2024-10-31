利多頻傳！陸六部門力推再生能源 三峽能源砸3275億在新疆建「風光」基地

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-10-31 11:16

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中國新能源產業近日不斷傳出利多消息，三峽能源 (600905-CN) 周三 (30 日) 晚間稱擬投資建設新疆南疆塔克拉瑪干沙漠新能源基地專案，共建設太陽能 850 萬千瓦、風電 400 萬千瓦，配套建設煤電 6×66 萬千瓦和新型儲能 500 萬千瓦時，專案動態投資金額為人民幣 718.48 億元(約 3275 億台幣)。

根據三峽能源公告，新疆南疆塔克拉瑪干沙漠新能源基地專案的投資主體為公司控股子公司三峽巴州若羌能源有限公司 (下稱若羌公司），若羌公司股東為三峽能源、中國長江電力股份有限公司 (下稱長江電力)、三峽資本控股有限責任公司 (下稱三峽資本)、長江三峽投資管理有限公司 (下稱三峽投資)，持股比例分別為 34%、33%、 16.5%、16.5%。

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三峽能源表示，建設以沙漠、戈壁、荒漠地區為重點的大型風能與太陽能基地，是貫徹落實國家區域發展戰略、加快規劃建設新型能源體系、提高安全保障能力的重要舉措。南疆基地項目開發符合新疆全國能源資源戰略保障基地、「三基地一通道」的總體定位，具顯著的社會、生態、經濟帶動效益，該項目開發將有力推動沙戈荒地區高比例、大規模新能源開發創新示範，對加快建設新型電力系統具示範意義。

公告中指出，南疆基地專案是南疆地區第一個「沙戈荒」大基地專案，專案建成後預計每年可向川渝地區送電約 360 億千瓦時，將進一步緩解我國資源稟賦與用電負荷地理分佈不均衡的矛盾，促進區域協調發展。

同日，中國國家發改委、工信部、住房城鄉建設部、交通運輸部、國家能源局、國家數據局等六部門發佈《關於大力實施可再生能源替代行動的指導意見》(下稱《意見》)。

《意見》提出，全面提升再生能源供給能力，加快推進以沙漠、戈壁、荒漠地區為重點的大型風電太陽能基地建設，推動海上風電集體開發。科學有序推進大型水電基地建設，統籌推進水風光綜合開發，就近開發分散式再生能源，穩步發展生質發電，推動光熱發電規模化發展，加快提升再生能源資源評估、功率預測、智慧調控能力，推進構網型新能源、長時間尺度功率預測等新技術應用。

值得一提的是，最近一段時間以來，太陽能產業鏈陸續出現邊際好轉跡象，包括隆基綠能、天合光能、晶科、通威、晶澳等在內主要企業出貨價格出現不同程度的上漲。受此影響，太陽能設備族群周三震蕩走強，截至收盤，雙良節能漲停，連續第 4 個交易日漲停。

根據市場消息，隆基綠能太陽能零件價格自周二 (29 日) 起每瓦上漲 1 到 2 分，包括天合光能、晶科、通威、晶澳在內主要零件業者出貨價格均已上調每瓦 1 到 3 分。

隆基綠能相關人士亦回應指市場消息屬實，業內幾家大廠都有漲價的動作，另一間太陽能企業老闆也表示，散貨在局部地區每瓦上漲 2 到 3 分。