鉅亨速報 - Factset 最新調查：伊利諾工具(ITW-US)EPS預估上修至10.99元，預估目標價為254.50元
鉅亨網新聞中心 2024-10-31 14:15
根據FactSet最新調查，共16位分析師，對伊利諾工具(ITW-US)做出2024年EPS預估：中位數由10.3元上修至10.99元，其中最高估值11.71元，最低估值10.01元，預估目標價為254.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|11.71(10.4)
|11
|11.95
|12.35
|最低值
|10.01(10.01)
|10.36
|11.05
|12.35
|平均值
|10.98(10.28)
|10.72
|11.48
|12.35
|中位數
|10.99(10.3)
|10.71
|11.45
|12.35
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|161.46億
|167.65億
|174.16億
|180.73億
|最低值
|158.67億
|160.58億
|165.78億
|180.22億
|平均值
|160.15億
|164.79億
|170.62億
|180.47億
|中位數
|160.13億
|164.73億
|170.43億
|180.47億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|7.74
|6.63
|8.51
|9.77
|9.74
|營業收入
|141.09億
|125.74億
|144.55億
|159.32億
|161.07億
詳細資訊請看美股內頁：
伊利諾工具(ITW-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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