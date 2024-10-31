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鉅亨速報 - Factset 最新調查：伊利諾工具(ITW-US)EPS預估上修至10.99元，預估目標價為254.50元

鉅亨網新聞中心 2024-10-31 14:15


根據FactSet最新調查，共16位分析師，對伊利諾工具(ITW-US)做出2024年EPS預估：中位數由10.3元上修至10.99元，其中最高估值11.71元，最低估值10.01元，預估目標價為254.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值11.71(10.4)1111.9512.35
最低值10.01(10.01)10.3611.0512.35
平均值10.98(10.28)10.7211.4812.35
中位數10.99(10.3)10.7111.4512.35

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值161.46億167.65億174.16億180.73億
最低值158.67億160.58億165.78億180.22億
平均值160.15億164.79億170.62億180.47億
中位數160.13億164.73億170.43億180.47億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS7.746.638.519.779.74
營業收入141.09億125.74億144.55億159.32億161.07億

詳細資訊請看美股內頁：
伊利諾工具(ITW-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSITW

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