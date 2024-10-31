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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Neurocrine生物科學(NBIX-US)EPS預估下修至4.13元，預估目標價為166.50元

鉅亨網新聞中心 2024-10-31 04:15


根據FactSet最新調查，共23位分析師，對Neurocrine生物科學(NBIX-US)做出2024年EPS預估：中位數由4.3元下修至4.13元，其中最高估值6.72元，最低估值3.24元，預估目標價為166.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值6.72(6.72)8.4211.513.55
最低值3.24(3.24)3.654.685.65
平均值4.72(4.78)6.738.9810.5
中位數4.13(4.3)7.189.4811.26

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值23.82億28.72億35.55億38.65億
最低值22.15億25.04億27.96億30.91億
平均值23.34億27.11億31.51億35.25億
中位數23.31億27.10億32.13億35.52億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS0.394.160.921.562.47
營業收入7.88億10.46億11.34億14.89億18.87億

詳細資訊請看美股內頁：
Neurocrine生物科學(NBIX-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSNBIX

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