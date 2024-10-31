鉅亨速報 - Factset 最新調查：Neurocrine生物科學(NBIX-US)EPS預估下修至4.13元，預估目標價為166.50元
鉅亨網新聞中心 2024-10-31 04:15
根據FactSet最新調查，共23位分析師，對Neurocrine生物科學(NBIX-US)做出2024年EPS預估：中位數由4.3元下修至4.13元，其中最高估值6.72元，最低估值3.24元，預估目標價為166.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|6.72(6.72)
|8.42
|11.5
|13.55
|最低值
|3.24(3.24)
|3.65
|4.68
|5.65
|平均值
|4.72(4.78)
|6.73
|8.98
|10.5
|中位數
|4.13(4.3)
|7.18
|9.48
|11.26
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|23.82億
|28.72億
|35.55億
|38.65億
|最低值
|22.15億
|25.04億
|27.96億
|30.91億
|平均值
|23.34億
|27.11億
|31.51億
|35.25億
|中位數
|23.31億
|27.10億
|32.13億
|35.52億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|0.39
|4.16
|0.92
|1.56
|2.47
|營業收入
|7.88億
|10.46億
|11.34億
|14.89億
|18.87億
詳細資訊請看美股內頁：
Neurocrine生物科學(NBIX-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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