鉅亨速報 - Factset 最新調查：Neurocrine生物科學(NBIX-US)EPS預估上修至4.4元，預估目標價為171.00元
鉅亨網新聞中心 2024-08-29 02:15
根據FactSet最新調查，共23位分析師，對Neurocrine生物科學(NBIX-US)做出2024年EPS預估：中位數由4.29元上修至4.4元，其中最高估值6.9元，最低估值3.47元，預估目標價為171.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|6.9(6.9)
|8.53
|12.15
|15.15
|最低值
|3.47(3.47)
|3.94
|4.68
|5.65
|平均值
|4.92(4.65)
|6.87
|9.25
|11.06
|中位數
|4.4(4.29)
|7.2
|9.49
|11.31
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|23.82億
|28.81億
|36.82億
|39.15億
|最低值
|22.15億
|24.69億
|28.47億
|30.91億
|平均值
|23.24億
|27.03億
|31.78億
|35.66億
|中位數
|23.26億
|27.35億
|32.34億
|35.69億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|0.39
|4.16
|0.92
|1.56
|2.47
|營業收入
|7.88億
|10.46億
|11.34億
|14.89億
|18.87億
詳細資訊請看美股內頁：
Neurocrine生物科學(NBIX-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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