search icon



menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Neurocrine生物科學(NBIX-US)EPS預估上修至4.4元，預估目標價為171.00元

鉅亨網新聞中心 2024-08-29 02:15


根據FactSet最新調查，共23位分析師，對Neurocrine生物科學(NBIX-US)做出2024年EPS預估：中位數由4.29元上修至4.4元，其中最高估值6.9元，最低估值3.47元，預估目標價為171.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值6.9(6.9)8.5312.1515.15
最低值3.47(3.47)3.944.685.65
平均值4.92(4.65)6.879.2511.06
中位數4.4(4.29)7.29.4911.31

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值23.82億28.81億36.82億39.15億
最低值22.15億24.69億28.47億30.91億
平均值23.24億27.03億31.78億35.66億
中位數23.26億27.35億32.34億35.69億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS0.394.160.921.562.47
營業收入7.88億10.46億11.34億14.89億18.87億

詳細資訊請看美股內頁：
Neurocrine生物科學(NBIX-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSNBIX

相關行情

台股首頁我要存股
Neurocrine生物科學122.96-19.40%

延伸閱讀


Empty