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鉅亨速報 - Factset 最新調查：阿勒格尼技術公司(ATI-US)EPS預估下修至2.3元，預估目標價為73.00元

鉅亨網新聞中心 2024-10-30 22:15


根據FactSet最新調查，共11位分析師，對阿勒格尼技術公司(ATI-US)做出2024年EPS預估：中位數由2.48元下修至2.3元，其中最高估值2.52元，最低估值2.17元，預估目標價為73.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值2.52(2.52)3.2844.8
最低值2.17(2.17)2.643.023.16
平均值2.36(2.42)3.023.644.17
中位數2.3(2.48)3.13.754.55

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值45.18億49.86億53.62億55.13億
最低值42.37億44.29億48.35億49.09億
平均值43.64億46.77億50.23億52.55億
中位數43.29億46.79億49.20億53.45億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS1.85-12.43-0.300.962.81
營業收入41.23億29.82億28.00億38.36億41.74億

詳細資訊請看美股內頁：
阿勒格尼技術公司(ATI-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSATI

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