鉅亨速報 - Factset 最新調查：阿勒格尼技術公司(ATI-US)EPS預估下修至2.3元，預估目標價為73.00元
鉅亨網新聞中心 2024-10-30 22:15
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對阿勒格尼技術公司(ATI-US)做出2024年EPS預估：中位數由2.48元下修至2.3元，其中最高估值2.52元，最低估值2.17元，預估目標價為73.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|2.52(2.52)
|3.28
|4
|4.8
|最低值
|2.17(2.17)
|2.64
|3.02
|3.16
|平均值
|2.36(2.42)
|3.02
|3.64
|4.17
|中位數
|2.3(2.48)
|3.1
|3.75
|4.55
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|45.18億
|49.86億
|53.62億
|55.13億
|最低值
|42.37億
|44.29億
|48.35億
|49.09億
|平均值
|43.64億
|46.77億
|50.23億
|52.55億
|中位數
|43.29億
|46.79億
|49.20億
|53.45億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|1.85
|-12.43
|-0.30
|0.96
|2.81
|營業收入
|41.23億
|29.82億
|28.00億
|38.36億
|41.74億
詳細資訊請看美股內頁：
阿勒格尼技術公司(ATI-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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