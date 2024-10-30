鉅亨速報 - Factset 最新調查：德維特(DVA-US)EPS預估下修至9.74元，預估目標價為164.00元
鉅亨網新聞中心 2024-10-30 22:15
根據FactSet最新調查，共7位分析師，對德維特(DVA-US)做出2024年EPS預估：中位數由9.91元下修至9.74元，其中最高估值9.94元，最低估值9.51元，預估目標價為164.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|9.94(10.21)
|12.59
|15.34
|15.84
|最低值
|9.51(9.72)
|10.59
|12.53
|15.84
|平均值
|9.76(9.9)
|11.44
|13.76
|15.84
|中位數
|9.74(9.91)
|11.44
|13.63
|15.84
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|128.82億
|135.26億
|137.68億
|142.54億
|最低值
|126.56億
|131.36億
|136.69億
|142.54億
|平均值
|127.61億
|132.70億
|137.10億
|142.54億
|中位數
|127.62億
|132.42億
|137.01億
|142.54億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|5.27
|6.31
|8.90
|5.85
|7.42
|營業收入
|113.88億
|115.51億
|116.19億
|116.10億
|121.40億
詳細資訊請看美股內頁：
德維特(DVA-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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