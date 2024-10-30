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鉅亨速報 - Factset 最新調查：德維特(DVA-US)EPS預估下修至9.74元，預估目標價為164.00元

鉅亨網新聞中心 2024-10-30 22:15


根據FactSet最新調查，共7位分析師，對德維特(DVA-US)做出2024年EPS預估：中位數由9.91元下修至9.74元，其中最高估值9.94元，最低估值9.51元，預估目標價為164.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值9.94(10.21)12.5915.3415.84
最低值9.51(9.72)10.5912.5315.84
平均值9.76(9.9)11.4413.7615.84
中位數9.74(9.91)11.4413.6315.84

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值128.82億135.26億137.68億142.54億
最低值126.56億131.36億136.69億142.54億
平均值127.61億132.70億137.10億142.54億
中位數127.62億132.42億137.01億142.54億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS5.276.318.905.857.42
營業收入113.88億115.51億116.19億116.10億121.40億

詳細資訊請看美股內頁：
德維特(DVA-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSDVA

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