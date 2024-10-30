鉅亨速報 - Factset 最新調查：康寧(GLW-US)EPS預估上修至1.94元，預估目標價為51.00元
鉅亨網新聞中心 2024-10-30 10:15
根據FactSet最新調查，共14位分析師，對康寧(GLW-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.9元上修至1.94元，其中最高估值1.97元，最低估值1.87元，預估目標價為51.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|1.97(1.97)
|2.4
|3
|最低值
|1.87(1.87)
|2
|2.08
|平均值
|1.92(1.91)
|2.29
|2.6
|中位數
|1.94(1.9)
|2.3
|2.63
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|143.90億
|156.63億
|171.03億
|最低值
|141.88億
|144.48億
|159.68億
|平均值
|142.94億
|152.49億
|164.66億
|中位數
|142.96億
|152.63億
|164.00億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|1.07
|0.54
|1.28
|1.54
|0.68
|營業收入
|115.03億
|113.10億
|140.68億
|141.37億
|125.88億
詳細資訊請看美股內頁：
康寧(GLW-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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