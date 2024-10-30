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鉅亨速報 - Factset 最新調查：康寧(GLW-US)EPS預估上修至1.94元，預估目標價為51.00元

鉅亨網新聞中心 2024-10-30 10:15


根據FactSet最新調查，共14位分析師，對康寧(GLW-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.9元上修至1.94元，其中最高估值1.97元，最低估值1.87元，預估目標價為51.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年
最高值1.97(1.97)2.43
最低值1.87(1.87)22.08
平均值1.92(1.91)2.292.6
中位數1.94(1.9)2.32.63

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值143.90億156.63億171.03億
最低值141.88億144.48億159.68億
平均值142.94億152.49億164.66億
中位數142.96億152.63億164.00億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS1.070.541.281.540.68
營業收入115.03億113.10億140.68億141.37億125.88億

詳細資訊請看美股內頁：
康寧(GLW-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSGLW

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