鉅亨速報 - Factset 最新調查：英賽德(INCY-US)EPS預估上修至1.18元，預估目標價為76.00元
鉅亨網新聞中心 2024-10-30 06:15
根據FactSet最新調查，共17位分析師，對英賽德(INCY-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.14元上修至1.18元，其中最高估值2.32元，最低估值0.71元，預估目標價為76.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|2.32(2.32)
|7.88
|9.64
|10.55
|最低值
|0.71(0.71)
|4.09
|5.07
|5.66
|平均值
|1.25(1.25)
|5.84
|7.11
|8.22
|中位數
|1.18(1.14)
|6.05
|7.21
|8.27
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|43.68億
|48.95億
|55.70億
|63.51億
|最低值
|40.90億
|42.36億
|44.12億
|45.96億
|平均值
|41.75億
|45.86億
|50.47億
|54.27億
|中位數
|41.70億
|45.89億
|50.31億
|54.64億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|2.05
|-1.36
|4.27
|1.52
|2.65
|營業收入
|21.59億
|26.67億
|29.86億
|33.95億
|36.96億
詳細資訊請看美股內頁：
英賽德(INCY-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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