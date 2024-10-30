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鉅亨速報 - Factset 最新調查：英賽德(INCY-US)EPS預估上修至1.18元，預估目標價為76.00元

鉅亨網新聞中心 2024-10-30 06:15


根據FactSet最新調查，共17位分析師，對英賽德(INCY-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.14元上修至1.18元，其中最高估值2.32元，最低估值0.71元，預估目標價為76.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值2.32(2.32)7.889.6410.55
最低值0.71(0.71)4.095.075.66
平均值1.25(1.25)5.847.118.22
中位數1.18(1.14)6.057.218.27

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值43.68億48.95億55.70億63.51億
最低值40.90億42.36億44.12億45.96億
平均值41.75億45.86億50.47億54.27億
中位數41.70億45.89億50.31億54.64億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS2.05-1.364.271.522.65
營業收入21.59億26.67億29.86億33.95億36.96億

詳細資訊請看美股內頁：
英賽德(INCY-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSINCY

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