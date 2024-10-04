鉅亨速報 - Factset 最新調查：英賽德(INCY-US)EPS預估下修至1.21元，預估目標價為73.00元
鉅亨網新聞中心 2024-10-04 22:16
根據FactSet最新調查，共17位分析師，對英賽德(INCY-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.24元下修至1.21元，其中最高估值2.19元，最低估值0.83元，預估目標價為73.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|2.19(2.19)
|7.59
|8.11
|10.55
|最低值
|0.83(0.83)
|4.3
|5.17
|5.65
|平均值
|1.31(1.33)
|5.63
|6.76
|8.03
|中位數
|1.21(1.24)
|5.68
|6.95
|7.94
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|43.68億
|48.35億
|52.58億
|61.14億
|最低值
|40.78億
|42.35億
|44.08億
|45.87億
|平均值
|41.48億
|45.61億
|49.65億
|53.47億
|中位數
|41.39億
|45.71億
|50.03億
|53.98億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|2.05
|-1.36
|4.27
|1.52
|2.65
|營業收入
|21.59億
|26.67億
|29.86億
|33.95億
|36.96億
詳細資訊請看美股內頁：
英賽德(INCY-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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