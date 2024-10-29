台股止跌訊號？趁機觀察好股票的佈局機會，「來電50」直奔漲停，漲不停的飆股故事，繼續上演！

鉅亨網新聞中心 2024-10-29 18:00

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【紅光滿面 - 光鋐】LED 概念，切入玻璃基板，9 月營收年增 40%，股價突破轉強，第一時間卡位，迎接 3 根漲停，漲到被處置，不會改變原本趨勢方向，持股 31~46.15 元，獲利 + 48%，剩餘持股續抱，跟著蘇建豐繼續搶錢。

【振翅高飛 - 晉倫】切入半導體材料，營收動能強，股價整理兩個月突破轉強，連續三天漲停，漲到被處置，不會改變原本趨勢方向，持股 48~64.9 元，獲利 + 35%，剩餘持股續抱，繼續搶錢！

【旭日東昇】切入面板級封裝製程，9 月營收年增 2X%，股價整理四個月轉強，股價創高，回測 10 日線，佈局機會，潛在上漲空間高達 + 50%，一定要跟上！

【頂天立地】今年轉虧為盈，研發導電高分子奈米材料，切入應用到電子產業，營收和獲利迎來成長，股價站回月線轉強，潛在上漲空間 + 30~50%，跟上獲利就對了!

【AI 小尖兵】題材保留，簡單講 AI 大數據趨勢之下，提高 XX 需求，營收進入爆發期，股價經過三個月整理後轉強，現買現賺漲停，股價跟著台股回測，連 5 日線都還未跌破，隨時要創高，拉回都是佈局機會，潛在上漲空間 + 30~50%，你不可錯過！

【來電 50】電聲裝置營運回溫，切入 AI 智能產品，9 月營收年增 3X%，今年上半年已經賺贏去年整年，營收和獲利會越來越好，股價經過整理後站回月線轉強，今天迎接第 2 根漲停，後面還有很大上漲空間，你一定要賺到！

振翅高飛 - 晉倫 +++，隱藏機器人 PART2 恩德 +++，來電 50++，AI 小尖兵 +，漲不停的飆股故事，大賺 + 778%，再來鎖定「來電 50 和 AI 小尖兵」，留言「+3」，會期多 3 個月，越早加入賺越多！

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採訪來源: 大華國際投顧 蘇建豐分析師

台股止跌訊號？趁機觀察好股票的佈局機會，「來電 50」直奔漲停，漲不停的飆股故事，繼續上演！

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