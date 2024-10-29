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台股止跌訊號？趁機觀察好股票的佈局機會，「來電50」直奔漲停，漲不停的飆股故事，繼續上演！

鉅亨網新聞中心 2024-10-29 18:00

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台股止跌訊號？趁機觀察好股票的佈局機會，「來電50」直奔漲停，漲不停的飆股故事，繼續上演！(圖:shutterstock)

美國大選不確定因素干擾，台股跌破月線，月線下彎，櫃買指數直接跌破季線，盤勢偏弱，操作就要謹慎，先觀察長下影線或不破低點的初步止跌訊號，顧好手中持股，該出場就先出場，不要加碼攤平，不要擴大虧損，控制好風險，盤勢穩定再擴大操作。

大華國際投顧蘇建豐表示，上周就與投資朋友分析，台股出現隱憂，主要就是櫃買指數的走弱，相信投資朋友在這兩天有所體會。尤其是蘇建豐在前兩周就提醒大家，矽光子漲幅滿足，資金開始撤出，這兩天整個族群呈現弱勢，很多個股跌破月線，事先預告，馬上驗證，操作要有自己的判斷，不要隨著市場起舞。

蘇建豐從 8/26 就開始推薦矽光子族群，買在市場上沒人知道的時候，後面變成市場主流，就能迎接大獲利行情，蘇建豐一路操作，從聯亞 (3081-TW)，聯光通 (4903-TW)，星通 (3025-TW)，達興材料 (5234-TW)，正達 (3149-TW)，光鋐 (4956-TW)，到晉倫 (6151-TW)，恩德 (1528-TW)，漲不停的飆股故事，大賺 + 778%，你獲利了嗎？現在的震盪，是【機會】。


接下來要留意 AI 伺服器中組裝，散熱，機殼等，還有機器人接棒演出，以及股價低位階的 IC 設計。例如，鴻海 (2317-TW)，廣達(2382-TW)，緯創(3231-TW)，奇鋐(3017-TW)，雙鴻(3324-TW)，晟銘電(3013-TW)，勤誠(8210-TW)，大銀微系統(4576-TW)，健椿(4561-TW)，直得(1597-TW)，恩德(1528-TW)，穎漢(4562-TW) 等。

【紅光滿面 - 光鋐】LED 概念，切入玻璃基板，9 月營收年增 40%，股價突破轉強，第一時間卡位，迎接 3 根漲停，漲到被處置，不會改變原本趨勢方向，持股 31~46.15 元，獲利 + 48%，剩餘持股續抱，跟著蘇建豐繼續搶錢。

【振翅高飛 - 晉倫】切入半導體材料，營收動能強，股價整理兩個月突破轉強，連續三天漲停，漲到被處置，不會改變原本趨勢方向，持股 48~64.9 元，獲利 + 35%，剩餘持股續抱，繼續搶錢！

【旭日東昇】切入面板級封裝製程，9 月營收年增 2X%，股價整理四個月轉強，股價創高，回測 10 日線，佈局機會，潛在上漲空間高達 + 50%，一定要跟上！

【頂天立地】今年轉虧為盈，研發導電高分子奈米材料，切入應用到電子產業，營收和獲利迎來成長，股價站回月線轉強，潛在上漲空間 + 30~50%，跟上獲利就對了!

【AI 小尖兵】題材保留，簡單講 AI 大數據趨勢之下，提高 XX 需求，營收進入爆發期，股價經過三個月整理後轉強，現買現賺漲停，股價跟著台股回測，連 5 日線都還未跌破，隨時要創高，拉回都是佈局機會，潛在上漲空間 + 30~50%，你不可錯過！

【來電 50】電聲裝置營運回溫，切入 AI 智能產品，9 月營收年增 3X%，今年上半年已經賺贏去年整年，營收和獲利會越來越好，股價經過整理後站回月線轉強，今天迎接第 2 根漲停，後面還有很大上漲空間，你一定要賺到！

振翅高飛 - 晉倫 +++，隱藏機器人 PART2 恩德 +++，來電 50++，AI 小尖兵 +，漲不停的飆股故事，大賺 + 778%，再來鎖定「來電 50 和 AI 小尖兵」，留言「+3」，會期多 3 個月，越早加入賺越多！

【Line ID】@lung88988

https://lin.ee/NoCbIJF

採訪來源: 大華國際投顧 蘇建豐分析師

台股止跌訊號？趁機觀察好股票的佈局機會，「來電 50」直奔漲停，漲不停的飆股故事，繼續上演！

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無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利
投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險

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趨勢分析大華國際投顧蘇建豐

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櫃買市場加權指數264.37-0.98%
廣達303-2.26%
星通71.50.00%
達興材料226.5-2.37%
正達39.3-0.51%
光鋐39.1-2.25%
晉倫61.71.15%
恩德20.910.00%
鴻海209.5-2.56%
緯創112.5-0.88%
聯亞330.52.01%
奇鋐626-3.40%
雙鴻652-2.98%
晟銘電152.5-2.87%
勤誠281.5-1.92%
大銀微系統144.5-4.30%
健椿68.4-0.87%
直得96.7-2.52%
聯光通43.65-2.13%
穎漢65.30.00%

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加權指數法興(購) 槓桿6.21
加權指數法興(購) 槓桿10.01
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