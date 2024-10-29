鉅亨速報 - Factset 最新調查：新韓金融集團(SHG-US)EPS預估下修至6.86元，預估目標價為51.90元
鉅亨網新聞中心 2024-10-29 04:15
根據FactSet最新調查，共20位分析師，對新韓金融集團(SHG-US)做出2024年EPS預估：中位數由6.98元下修至6.86元，其中最高估值7.42元，最低估值6.29元，預估目標價為51.90元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|7.42(7.42)
|7.98
|8.94
|最低值
|6.29(6.22)
|6.78
|6.8
|平均值
|6.84(6.96)
|7.4
|7.87
|中位數
|6.86(6.98)
|7.44
|7.97
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|116.64億
|119.87億
|126.29億
|最低值
|104.67億
|105.21億
|106.99億
|平均值
|109.09億
|111.39億
|114.80億
|中位數
|107.63億
|110.49億
|114.10億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|6.00
|5.64
|6.38
|6.54
|6.16
|營業收入
|239.17億
|229.98億
|232.81億
|252.97億
|278.50億
詳細資訊請看美股內頁：
新韓金融集團(SHG-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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