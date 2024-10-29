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鉅亨速報 - Factset 最新調查：新韓金融集團(SHG-US)EPS預估下修至6.86元，預估目標價為51.90元

鉅亨網新聞中心 2024-10-29 04:15


根據FactSet最新調查，共20位分析師，對新韓金融集團(SHG-US)做出2024年EPS預估：中位數由6.98元下修至6.86元，其中最高估值7.42元，最低估值6.29元，預估目標價為51.90元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年
最高值7.42(7.42)7.988.94
最低值6.29(6.22)6.786.8
平均值6.84(6.96)7.47.87
中位數6.86(6.98)7.447.97

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值116.64億119.87億126.29億
最低值104.67億105.21億106.99億
平均值109.09億111.39億114.80億
中位數107.63億110.49億114.10億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS6.005.646.386.546.16
營業收入239.17億229.98億232.81億252.97億278.50億

詳細資訊請看美股內頁：
新韓金融集團(SHG-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSSHG

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