股尊勝術老蔡：星宇航空上周外資大賣，今日如何觀察?

鉅亨網新聞中心 2024-10-28 19:00

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【美股表現】

上週五，美股主要指數道瓊和標普高開低走，標普 500 在早盤一度上漲 1%。不過，標普和道指最終結束了連續六週的上漲趨勢，儘管納斯達克指數盤中創下新高，並實現兩天的反彈，以及連續七週上漲。本週道指和羅素小型股均下跌約 3%。

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在個股方面，輝達的盤中市值一度超越蘋果，成為全球市值最大公司；而特斯拉則上漲超過 3%，本週累計漲幅達 22%。相對而言，Capri 的股價卻暴跌近 49%，創下該公司史上最大的單日跌幅。

【匯率與債市動向】

離岸人民幣在美股開盤初短暫升破 7.13 元，但隨後轉跌超過 100 點，全週累計下跌近 160 點。10 年期美國國債收益率和美元指數逼近三個月高位，本週債券收益率上漲近 16 個基點。美元連續四週上漲，創下八個月以來最長的連漲紀錄。

【台股方面】

此外，上週五剛上市的星宇航空，散戶累積的買盤相對較多，但外資卻大幅賣出 9581 張。儘管整體趨勢仍然維持多方控盤，但短期需注意 30 元以上的賣壓。

另一方面，賴清德的衛星產業策略 3 箭齊發，相關政策題材股如環科 (2413) 和新復興 (4909-TW) 也可關注。

總體而言，今日台股權值股穩盤的機會較大，但是中小型長多相對高檔的個股，需留意獲利了解賣壓增強的盤面變動狀況。

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文章來源：大來國際投顧 股尊勝術 蔡宗園總講師

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