股東行動主義夯！積極投資人因併購低迷轉盯企業高層 今年來38%執行長被趕下台

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-10-28 16:19

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近年來，股東行動主義日盛興盛，積極追求股東權利的風潮不斷擴散，對於如何釋放公司價值有了更深入的理解，美媒報導指出，由於今年併購 (M&A) 活動冷清，積極股東們轉而將目標瞄準於企業執行高層身上。

《巴隆周刊》報導，國際連鎖咖啡龍頭星巴克、江森自控以及 CVS Health 均罷黜自家執行長，主要因為積極的避險基金投資人聲稱，股價表現受到糟糕的營運或策略的影響。

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上周四 (24 日)，面對激進股東 Elliott Investment Management 提出的辭職要求，西南航空執行長 Bob Jordan 成功保住飯碗，但宣佈將任命五位 Elliott 董事進入公司董事會，Elliott 因此不再要求召開特別股東大會。

根據 Barclays Shareholder Advisory Group 最新研究報告，今年前 9 月積極投資人在全球發起 184 項活動，比四年平均水準高出 24%。

該機構負責人 Jim Rossman 指出，過去兩年併購活動低迷，削弱積極投資人最愛從公司股票中獲取價值的工具的威力。併購仍是他們最常見的訴求，但他們現在更關注改變公司管理層和董事會。「股東行動主義作為一種策略已變得越來越複雜，人們對如何釋放公司價值有了更深入的理解。」

報告發現，過去兩年被積極投資人針對的執行長中，兩成左右已遭更換，標普 500 指數成份股企業執行長的平均離職率約為 12%。在今年被針對的大企業中，38% 更換了執行長。此外，執行長離任速度也越來越快。前年執行長離職的平均時間是積極股東發起活動後 138 天，去年是 113 天，今年迄今為 88 天。

目前發起活動的激進股東包括針對輝瑞的 Starboard Value、針對英國石油的 Bluebell Capital Partners，以及數檔要求罷黜 Air Products & Chemicals 執行長 Seifi Ghasemi 的基金。

在避險基金中，採用股東行動主義策略的已不止 Elliott Investment Management 和 Starboard Value 等先鋒。

Barclays Shareholder Advisory Group 發現，今年最忙碌的 10 檔基金佔了所有活動的 29%，去年這一比例為 46%。今年迄今，首次發起活動的基金佔所有活動的 22%，高於去年的 13%。