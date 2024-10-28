不斷破表！美銀執行長：若不遵守財政紀律讓收支平衡 美國經濟恐毀於國債

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-10-28 10:00

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美國銀行 (BAC-US) 執行長 Brian Moynihan 近日示警，當前美國國債超過 35.7 兆美元大關，人均負債已經超過 10.5 萬美元，美國應把降債當作頭等大事，將國債與 GDP 的比重恢復到正常水準

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Moynihan 認為，若美國不能在支出和成長之間取得平衡，總有一天會學到教訓。若國債問題一直得不到解決，美元遲早會失去「金本位」地位。

他告訴《福斯新聞》：「如果你回顧過去 10 年、12 年，人們一直在擔心債務問題失控，然後疫情爆發了，政府需要大量支出來打贏防疫戰，還要防止經濟惡化，陷入嚴重衰退。上一屆和本屆美國政府在這一方面做得很好，但現在就像每次戰爭結束後一樣，我們都有一個不得不回答的問題『誰來付錢？』。」

根據聯邦預算問責委員會 (GAO) 的數據，美國在川普任內國債淨增 8.4 兆美元，其中 4.8 兆是與疫情無關的債務，其他 3.6 兆主要來自與疫情有關的《關懷法案》和紓困計畫，而自拜登上台以來，美國國債淨增加 4.3 兆美元，其中 2.2 兆與疫情無關，2.1 兆用於「美國救助計畫」(American Rescue Plan)。

但經濟學家並不擔心美國政府債務問題，他們甚至認為政府舉債對於維持住美債券市場是十分必要的，真正應該擔心的是債務與 GDP 之間的比例，若失衡就顯示美國經濟的成長不足以償還現有債務，美國也就不應該進一步舉債來滿足未來財政政策的需要。

根據美國國會預算辦公室 (CBO)3 月報告，美國的公共債務水準到 2054 年將達到 141.1 兆美元，相當於 GDP 的 166%。

Moynihan 表示，美國必須做出一些艱難的決定，必須在所有方面遵守嚴格的紀律，雖然建議一直都有，但現在必須真的著手去做了。

Moynihan 說：「我們不需要採取任何重大的改革。我們只需要讓今天支出又高於收入的習慣不再出現。我們必須縮小這個差距。我們在國防、社會服務專案、基建等領域都要花錢，我們有各式各樣的事要做，但歸根究柢，我們要努力促進收支平衡。」

他建議政府可以用不同方式實現收支平衡的目標，可透過經濟成長，也可以通過控制開支，或降低支出水準來促進投資水準。