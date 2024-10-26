鉅亨速報 - Factset 最新調查：WATSCO INC(WSO.B-US)EPS預估下修至13.24元，預估目標價為480.00元
鉅亨網新聞中心 2024-10-26 04:15
根據FactSet最新調查，共12位分析師，對WATSCO INC(WSO.B-US)做出2024年EPS預估：中位數由13.52元下修至13.24元，其中最高估值14.15元，最低估值12.73元，預估目標價為480.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|14.15(14.15)
|15.49
|17.07
|16.8
|最低值
|12.73(12.73)
|13.9
|15.48
|16.8
|平均值
|13.28(13.43)
|14.82
|16.34
|16.8
|中位數
|13.24(13.52)
|14.9
|16.38
|16.8
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|76.67億
|82.10億
|88.66億
|86.60億
|最低值
|74.77億
|77.81億
|82.48億
|86.60億
|平均值
|75.44億
|79.94億
|84.90億
|86.60億
|中位數
|75.26億
|79.93億
|85.30億
|86.60億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|6.51
|7.03
|10.83
|15.46
|13.72
|營業收入
|47.70億
|50.55億
|62.80億
|72.74億
|72.84億
詳細資訊請看美股內頁：
WATSCO INC(WSO.B-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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