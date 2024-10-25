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鉅亨速報 - Factset 最新調查：紐蒙特(NEM-US)EPS預估上修至3.1元，預估目標價為60.00元

鉅亨網新聞中心 2024-10-25 22:15


根據FactSet最新調查，共20位分析師，對紐蒙特(NEM-US)做出2024年EPS預估：中位數由3.04元上修至3.1元，其中最高估值3.49元，最低估值2.79元，預估目標價為60.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值3.49(3.49)5.496.224.51
最低值2.79(2.79)2.571.323.19
平均值3.12(3.13)3.924.013.78
中位數3.1(3.04)3.913.923.75

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值197.88億224.07億261.55億229.85億
最低值172.93億161.26億151.88億173.58億
平均值182.46億194.55億196.45億203.30億
中位數181.92億196.35億192.05億206.46億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS3.813.511.46-0.58-3.00
營業收入97.26億114.17億121.90億119.49億117.75億

詳細資訊請看美股內頁：
紐蒙特(NEM-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSNEM

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