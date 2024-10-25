鉅亨速報 - Factset 最新調查：紐蒙特(NEM-US)EPS預估上修至3.1元，預估目標價為60.00元
鉅亨網新聞中心 2024-10-25 22:15
根據FactSet最新調查，共20位分析師，對紐蒙特(NEM-US)做出2024年EPS預估：中位數由3.04元上修至3.1元，其中最高估值3.49元，最低估值2.79元，預估目標價為60.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|3.49(3.49)
|5.49
|6.22
|4.51
|最低值
|2.79(2.79)
|2.57
|1.32
|3.19
|平均值
|3.12(3.13)
|3.92
|4.01
|3.78
|中位數
|3.1(3.04)
|3.91
|3.92
|3.75
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|197.88億
|224.07億
|261.55億
|229.85億
|最低值
|172.93億
|161.26億
|151.88億
|173.58億
|平均值
|182.46億
|194.55億
|196.45億
|203.30億
|中位數
|181.92億
|196.35億
|192.05億
|206.46億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|3.81
|3.51
|1.46
|-0.58
|-3.00
|營業收入
|97.26億
|114.17億
|121.90億
|119.49億
|117.75億
詳細資訊請看美股內頁：
紐蒙特(NEM-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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