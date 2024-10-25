一觸即發！英媒稱美洩密害以色列延後攻伊朗 傳德黑蘭已下令做好開戰準備

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2024-10-25 17:37

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英國《泰晤士報》援引消息人士最新報導，由於美國洩露以色列攻擊伊朗的計畫細節，以色列被迫推遲對伊朗進行的報復性襲擊，而與此同時，《紐約時報》周四 (24 日) 也報導稱伊朗已下令做好開戰準備。

知情人士透露，以色列擔心遭美國外洩的文件恐有助於伊朗預測某些攻擊模式，即便文件中未提到潛在攻擊目標。以色列已經制定了一套替代方案，但在實施之前需要進行實戰演練。

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另據《CNN》周四報導，一位美國官員和另一位知情人士透露，美國聯邦調查局 (FBI) 正鎖定一間美國政府辦公室，該辦公室被認為印刷有關以色列準備報復伊朗的美國情報文件。

知情人士透露，這些被洩露的文件中，至少有一份是從美國官方印刷的簡報中掃描出來的，調查人員正查明這些文件的印刷地點，以及有權查閱這些文件的對象。

多家美媒上周日 (20 日) 報導指出，這兩份由美國情報部門所掌握涉及以色列對伊朗實施報復性打擊計畫的機密文件日前遭洩露，文件上均標有「絕密」，由美國情報機構國家地理空間情報局撰寫，真實性得到美國官員確認。

一個名為「中東觀察家」的用戶上周五 (18 日) 在 Telegram 發佈這些情報文件，披露以色列報復伊朗相關計畫。

與此同時，在面臨以色列可能發動報復性攻擊背景下，伊朗最新傳出已經下令武裝部隊做好與以色列開戰準備，但同時希望盡量避免戰爭。

四位匿名伊朗官員本周向《紐約時報》表示，伊朗最高領袖哈梅尼已經下令軍方制定多項計畫應對以色列攻擊，伊朗報復程度將取決於以色列攻擊的劇烈程度。

上述伊朗官員表示，如果以色列的報復性攻擊造成大範圍破壞和大量人員傷亡，伊朗將進行反擊，但若以色列襲擊目標限制在幾個軍事基地和儲存導彈和無人機的倉庫，伊朗很可能什麼都不做。

包括兩名伊朗伊斯蘭革命衛隊成員在內的官員表示，若以色列攻擊造成重大傷害，伊朗正在考慮的回應措施包括發射多達 1000 枚彈道飛彈、伊朗在區域內的代理人將把攻擊升級、干擾全球能源供應以及通過波斯灣和荷莫茲海峽的航運。