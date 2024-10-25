美媒稱川普曾威脅若侵烏將攻擊莫斯科市中心 普丁：這種言論別當真

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2024-10-25 15:02

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喀山金磚峰會周四 (24 日) 結束為期三天的會議，俄羅斯總統普丁當天在記者會上回應俄烏戰爭、北韓出兵援俄傳聞以及川普曾威脅攻擊莫斯科等諸多問題。

普丁表示，俄國將考慮任何有關解決烏克蘭危機的和平協定方案，但該方案必須基於現實情況，並稱《俄朝全面戰略夥伴關係條約》已在周四獲批准，相信北韓領導人金正恩會認真對待該條約。

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普丁指出，他通過土耳其收到過與烏克蘭進行談判的提議，他對此表示同意，但烏克蘭總統澤倫斯基第二天就放棄了。烏克蘭與其在戰場上蒙受損失，不如坐下來談判。

普丁還表示，不是俄國行動導致烏克蘭局勢升級，西方國家目前正在積極武裝烏克蘭，北約國家軍事人員甚至直接參與俄烏之間的衝突。俄國從未拒絕與西方夥伴溝通，西方國家可恢復對俄關係，但條件是不可強求於俄羅斯。對俄國而言，安全是最重要的。若失去主權，俄國將無法存在。捍衛主權意味著獨立和提升國家安全。

當被問到美國前總統、共和黨總統候選人川普曾威脅要攻擊莫斯科的言論時，普丁則回應說他不記得川普說過這樣的話，也不用對美國大選期間的言論太當真。

普丁說：「你想威脅誰都行，但威脅俄羅斯是沒有意義的，因為那只會激勵我們，但我不記得與川普有過這樣的對話。」

川普上周在《華爾街日報》(WSJ) 發表的一篇專訪文章中表示，曾在一次私人談話中警告普丁不要在烏克蘭開戰，否則他將攻擊莫斯科。

川普一再聲稱若他在下月美國總統選舉中勝出，將能夠「想辦法」結束烏克蘭的戰爭。