397比0！國家杜馬通過與北韓防務條約 普丁：如何執行條約是俄羅斯自己的事

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2024-10-25 11:23

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俄羅斯持續深化與北韓同盟關係，俄國國家杜馬 (議會下院) 周四 (24 日) 以 397 票對 0 票一致投票批准與北韓的防務條約《俄朝全面戰略夥伴關係條約》，俄國總統普丁同日表示，他認為北韓領導人會認真對待該條約，並指如何執行該條約則是俄羅斯自己的事。

近日北韓出兵援俄傳聞鬧得沸沸揚揚，普丁周四在喀山金磚峰會記者會上被美國記者問及衛星影像出現北韓軍人出現在特別軍事行動區域一事時說：「影像是很嚴肅的東西，若有影像，它們就會反映一些事情。《俄朝全面戰略夥伴關係條約》已獲批准，該條約第四條規定，若一方受到某一國或數國武力攻擊，並處於戰爭狀態，另一方將立即以一切可用手段向前者提供軍事和其他援助。」

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普丁還說，不是俄國行動導致烏克蘭局勢升級。西方國家正在積極武裝烏克蘭，北約軍事人員甚至直接參與俄烏之間的衝突。俄國從未拒絕與西方夥伴溝通，西方國家可以恢復對俄關係，但條件是不可強求俄國。

普丁指出，安全對俄國來說是最重要的，俄國失去主權將無法存在，捍衛主權意味著獨立和提升國家安全。

《俄朝全面戰略夥伴關係條約》規定，雙方根據本國立法和國際義務，長期保持和發展基於相互尊重國家主權和領土不可侵犯、不干涉內政、平等以及其他有關國家間友好與合作關係等國際法原則的全面戰略夥伴關係。

條約還規定，雙方在打擊國際恐怖主義和國際資訊安全領域開展合作。俄國副外長魯登科 (Andrei Rudenko) 表示，條約不包含任何秘密附加內容。條約旨在降低朝鮮半島戰爭復發的風險，包括使用核子手段的風險。