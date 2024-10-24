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鉅亨速報 - Factset 最新調查：利西亞車行(LAD-US)EPS預估上修至29.2元，預估目標價為357.50元

鉅亨網新聞中心 2024-10-24 14:15


根據FactSet最新調查，共14位分析師，對利西亞車行(LAD-US)做出2024年EPS預估：中位數由28.68元上修至29.2元，其中最高估值30.32元，最低估值27.6元，預估目標價為357.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值30.32(30.32)37.7845.5653.94
最低值27.6(27.6)2934.636
平均值29.02(28.61)33.9440.7844.97
中位數29.2(28.68)33.9442.0844.97

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值365.95億413.79億482.12億430.62億
最低值355.20億361.47億368.38億395.42億
平均值360.23億388.96億418.57億413.02億
中位數360.20億386.93億416.38億413.02億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS11.6019.5336.5447.2538.27
營業收入126.73億131.24億228.32億281.88億310.42億

詳細資訊請看美股內頁：
利西亞車行(LAD-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSLAD

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