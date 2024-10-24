鉅亨速報 - Factset 最新調查：利西亞車行(LAD-US)EPS預估上修至29.2元，預估目標價為357.50元
鉅亨網新聞中心 2024-10-24 14:15
根據FactSet最新調查，共14位分析師，對利西亞車行(LAD-US)做出2024年EPS預估：中位數由28.68元上修至29.2元，其中最高估值30.32元，最低估值27.6元，預估目標價為357.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|30.32(30.32)
|37.78
|45.56
|53.94
|最低值
|27.6(27.6)
|29
|34.6
|36
|平均值
|29.02(28.61)
|33.94
|40.78
|44.97
|中位數
|29.2(28.68)
|33.94
|42.08
|44.97
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|365.95億
|413.79億
|482.12億
|430.62億
|最低值
|355.20億
|361.47億
|368.38億
|395.42億
|平均值
|360.23億
|388.96億
|418.57億
|413.02億
|中位數
|360.20億
|386.93億
|416.38億
|413.02億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|11.60
|19.53
|36.54
|47.25
|38.27
|營業收入
|126.73億
|131.24億
|228.32億
|281.88億
|310.42億
詳細資訊請看美股內頁：
利西亞車行(LAD-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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