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鉅亨速報 - Factset 最新調查：維諦技術控股(VRT-US)EPS預估上修至2.63元，預估目標價為125.00元

鉅亨網新聞中心 2024-10-24 10:15


根據FactSet最新調查，共14位分析師，對維諦技術控股(VRT-US)做出2024年EPS預估：中位數由2.54元上修至2.63元，其中最高估值2.7元，最低估值2.15元，預估目標價為125.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值2.7(2.68)3.655.055.55
最低值2.15(2.15)3.123.754.15
平均值2.59(2.53)3.384.244.98
中位數2.63(2.54)3.364.245.1

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值83.31億107.51億127.17億114.94億
最低值76.87億84.80億91.84億98.74億
平均值78.05億90.15億101.99億106.60億
中位數78.01億90.02億102.38億106.37億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS0.05-1.070.33-0.041.19
營業收入0.0043.71億49.98億56.92億68.63億

詳細資訊請看美股內頁：
維諦技術控股(VRT-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSVRT

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