鉅亨速報 - Factset 最新調查：維諦技術控股(VRT-US)EPS預估上修至2.63元，預估目標價為125.00元
鉅亨網新聞中心 2024-10-24 10:15
根據FactSet最新調查，共14位分析師，對維諦技術控股(VRT-US)做出2024年EPS預估：中位數由2.54元上修至2.63元，其中最高估值2.7元，最低估值2.15元，預估目標價為125.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|2.7(2.68)
|3.65
|5.05
|5.55
|最低值
|2.15(2.15)
|3.12
|3.75
|4.15
|平均值
|2.59(2.53)
|3.38
|4.24
|4.98
|中位數
|2.63(2.54)
|3.36
|4.24
|5.1
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|83.31億
|107.51億
|127.17億
|114.94億
|最低值
|76.87億
|84.80億
|91.84億
|98.74億
|平均值
|78.05億
|90.15億
|101.99億
|106.60億
|中位數
|78.01億
|90.02億
|102.38億
|106.37億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|0.05
|-1.07
|0.33
|-0.04
|1.19
|營業收入
|0.00
|43.71億
|49.98億
|56.92億
|68.63億
詳細資訊請看美股內頁：
維諦技術控股(VRT-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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