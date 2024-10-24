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鉅亨速報 - Factset 最新調查：北方信託(NTRS-US)EPS預估上修至7.39元，預估目標價為98.00元

鉅亨網新聞中心 2024-10-24 10:15


根據FactSet最新調查，共11位分析師，對北方信託(NTRS-US)做出2024年EPS預估：中位數由7.05元上修至7.39元，其中最高估值8.87元，最低估值6.82元，預估目標價為98.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年
最高值8.87(8.87)7.958.75
最低值6.82(6.82)6.656.75
平均值7.39(7.21)7.227.71
中位數7.39(7.05)7.27.65

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值84.22億78.48億84.58億
最低值80.14億75.26億77.64億
平均值82.03億76.84億79.98億
中位數81.90億76.98億79.65億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS6.635.467.146.145.08
營業收入69.17億63.13億65.08億77.77億121.36億

詳細資訊請看美股內頁：
北方信託(NTRS-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSNTRS

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