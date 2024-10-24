鉅亨速報 - Factset 最新調查：北方信託(NTRS-US)EPS預估上修至7.39元，預估目標價為98.00元
鉅亨網新聞中心 2024-10-24 10:15
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對北方信託(NTRS-US)做出2024年EPS預估：中位數由7.05元上修至7.39元，其中最高估值8.87元，最低估值6.82元，預估目標價為98.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|8.87(8.87)
|7.95
|8.75
|最低值
|6.82(6.82)
|6.65
|6.75
|平均值
|7.39(7.21)
|7.22
|7.71
|中位數
|7.39(7.05)
|7.2
|7.65
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|84.22億
|78.48億
|84.58億
|最低值
|80.14億
|75.26億
|77.64億
|平均值
|82.03億
|76.84億
|79.98億
|中位數
|81.90億
|76.98億
|79.65億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|6.63
|5.46
|7.14
|6.14
|5.08
|營業收入
|69.17億
|63.13億
|65.08億
|77.77億
|121.36億
詳細資訊請看美股內頁：
北方信託(NTRS-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：北方信託NTRS-US的目標價調升至98元，幅度約6.52%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：安費諾(APH-US)EPS預估上修至1.79元，預估目標價為76.50元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：艾弗考爾(EVR-US)EPS預估下修至9.01元，預估目標價為269.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：維諦技術控股(VRT-US)EPS預估上修至2.63元，預估目標價為125.00元
上一篇
下一篇