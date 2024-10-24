鉅亨速報 - Factset 最新調查：波士頓科學(BSX-US)EPS預估上修至2.44元，預估目標價為95.00元
鉅亨網新聞中心 2024-10-24 10:15
根據FactSet最新調查，共30位分析師，對波士頓科學(BSX-US)做出2024年EPS預估：中位數由2.4元上修至2.44元，其中最高估值2.48元，最低估值2.39元，預估目標價為95.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|2.48(2.48)
|2.91
|3.3
|3.67
|最低值
|2.39(2.38)
|2.61
|2.93
|3.38
|平均值
|2.44(2.41)
|2.76
|3.12
|3.47
|中位數
|2.44(2.4)
|2.75
|3.13
|3.45
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|166.89億
|193.41億
|214.57億
|226.48億
|最低值
|162.18億
|177.31億
|192.47億
|216.03億
|平均值
|164.42億
|183.44億
|201.71億
|221.45億
|中位數
|164.84億
|183.19億
|201.16億
|222.82億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|3.33
|-0.08
|0.69
|0.45
|1.07
|營業收入
|107.35億
|99.13億
|118.88億
|126.82億
|142.40億
詳細資訊請看美股內頁：
波士頓科學(BSX-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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