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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：波士頓科學(BSX-US)EPS預估上修至2.44元，預估目標價為95.00元

鉅亨網新聞中心 2024-10-24 10:15


根據FactSet最新調查，共30位分析師，對波士頓科學(BSX-US)做出2024年EPS預估：中位數由2.4元上修至2.44元，其中最高估值2.48元，最低估值2.39元，預估目標價為95.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值2.48(2.48)2.913.33.67
最低值2.39(2.38)2.612.933.38
平均值2.44(2.41)2.763.123.47
中位數2.44(2.4)2.753.133.45

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值166.89億193.41億214.57億226.48億
最低值162.18億177.31億192.47億216.03億
平均值164.42億183.44億201.71億221.45億
中位數164.84億183.19億201.16億222.82億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS3.33-0.080.690.451.07
營業收入107.35億99.13億118.88億126.82億142.40億

詳細資訊請看美股內頁：
波士頓科學(BSX-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSBSX

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