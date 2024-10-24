習近平出席金磚國家峰會 與伊朗、埃及元首舉行會談

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-10-24 14:00

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中國國家主席習近平周三（23 日）在喀山出席金磚國家領袖會晤期間會見伊朗總統佩澤希齊揚和埃及總統塞西。

據《新華社》報導，習近平指出，伊朗是具有重要地區和國際影響的國家，也是中國的好朋友、好夥伴。在世界百年變局加速演進背景下，中伊關係的戰略意義更加突顯。

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習近平說，無論國際和地區形勢如何變化，中方都會毫不動搖發展同伊朗友好合作。中方支持伊朗維護好國家主權、安全和民族尊嚴，穩步推進自身經濟社會發展，改善並深化同周邊國家的睦鄰友好關系。

中方願同伊方堅定相互支持，維護不干涉內政等國際關係基本準則，維護兩國的正當權益。中方願同伊方加強各領域交流合作，推動兩國全面戰略夥伴關係健康穩定發展。

據《新華社》報導，伊方願同中方繼續在涉及彼此核心利益問題上堅定相互支持，共同反對霸權霸凌。

此外，習近平指出，今年是「中埃夥伴年」和兩國建立全面戰略夥伴關係 10 周年。中方堅定支持埃及維護國家主權、安全、發展利益，願同埃方做守望相助的真誠朋友、攜手發展的親密夥伴。

習近平說，雙方要繼續堅定相互支持，鞏固政治互信，深化務實合作，高品質共建「一帶一路」，密切人文交流，推動雙邊關係朝著建立面向新時代的中埃命運共同體目標持續邁進。

中方也願同埃方加強協調，推動「大金磚合作」行穩致遠，進一步提升「全球南方」的影響力和發言權，維護開發中國家的共同利益。