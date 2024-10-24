〈陸股盤後〉中國要擴大汽車消費 市場未領情 三大指數走低

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合報導 2024-10-24 16:30

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中國 A 股市場三大指數周四（24 日）收盤同步走低，工信部表示，要多措並舉，擴大汽車消費，繼續展開新能源車下鄉活動，但市場未領情，《彭博》指出，投資人擔憂近來中國政府提出的刺激措施，是否足以重振經濟。

滬指周四收盤跌 0.68% 報 3,280.26 點，深證成指跌 1.27% 報 10,441.75 點，創業板指跌 1.37% 報 2,175.1 點，滬深北三市成交額合計人民幣（下同）1.5637 兆元，成交額明顯比昨日萎縮。

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軍工、釀酒、煤炭、鋼鐵、電力類股走低，半導體、醫藥、房地產、券商族群上揚。

《彭博》周四指出，投資人擔憂近來中國政府提出的刺激措施，是否足以重振經濟。

VS Partners 投資長 Vanessa Xu 表示，中國的刺激措施是否能從根本上改變局勢，仍有一些疑問。她表示，最近幾周中國股市大幅波動，顯示游資和大量多頭資金之間的拉鋸。

據《證券時報》報導，工信部新聞發言人、總工程師趙志國周三表示，汽車工業運行還面臨國內有效需求不足、海外出口不確定不穩定因素增多等挑戰。

趙志國說，下一步，將貫徹中共黨中央、中國國務院的決策，會同相關部門加大政策支持力度，推動產業高品質發展。

一是多措並舉擴大汽車消費。落實好汽車以舊換新、車購稅和車船稅優惠等促消費政策，繼續展開新能源車下鄉活動，新啟動一批公共領域車輛全面電動化試點，研究制定新能源車換電模式指導意見，積極擴大汽車消費。

二是強化汽車生產准入管理政策。推動提出《機動車生產准入管理條例》，健全「有進有出」的動態管理機制，試行道路機動車輛產品准入自我檢驗，進一步激發經營主體活力。探索展開企業集團化管理，支持企業提質增效。

三是支持技術創新發展。通過高品質發展專項、國家重點研發計畫等渠道，持續推動動力電池關鍵材料、車用晶片等關鍵技術攻關。深入展開智慧網聯車准入和上路通行試點、「車路雲一體化」試點，穩妥推進自動駕駛技術產業化。

四是更好服務企業國際化發展。積極應對反補貼調查、高額關稅等貿易壁壘，在投資、管理等方面為汽車企業出海提供更多支持和便利，加強自動駕駛、碳核算等標準聯通和規則對接，營造良好發展環境。

此外，據《財聯社》周三報導，中基協的數據顯示，截至 9 月底，中國境內共同基金管理機構共 163 家，其中基金管理公司 148 家，以上機構管理的共同基金資產淨值合計 32.07 兆元。