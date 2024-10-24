金磚國家峰會通過《喀山宣言》 提出一系列貿易和金融共同項目

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-10-24 10:00

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金磚國家領袖周二（22 日）在俄羅斯會晤時預料，金磚國家的影響力會不斷加強，並提出了從建立穀物交易所到跨境支付系統等共同項目。

據《路透社》報導，俄羅斯總統普丁表示，金磚國家 2024/25 年的平均經濟增長率將達到 3.8%，而全球增長率為 3.2-3.3%。在與西方國家在烏克蘭戰爭問題上僵持不下之際，普京正在尋求金磚國家領導人的支持。

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普丁表示，金磚國家在全球經濟中發揮主導作用的趨勢，只會繼續加強，他認為人口增長、城市化、資本積累和生產率增長是關鍵因素。

被稱為《喀山宣言》的峰會聯合公報，抨擊了西方國家對俄羅斯、伊朗等金磚國家的單邊制裁，稱制裁傷害了受制裁國家最貧窮的群體。

「因此，我們呼籲取消制裁」。《喀山宣言》稱。

全球最大小麥出口國俄羅斯提議建立一個金磚國家穀物交易所，以後還可以擴大到石油、天然氣、金屬等其他主要大宗商品的交易。《喀山宣言》對這一倡議表示歡迎。

普丁表示：「金磚國家的穀物、豆類和含油種子產出在世界上名列前茅。為此，我們提議成立一個金磚國家穀物交易所。」

其他領導人支持建立一個共同的跨境支付系統，這將有助於金磚國家繞過美元主導的全球金融體系，相互展開貿易。

巴西總統盧拉表示，金磚國家是時候創建新的支付方式了。周末頭部受傷後，盧拉以視訊方式參加了峰會。

他說，金磚國家新開發銀行（NDB）旨在替代他所稱的國際貨幣基金（IMF）等失敗的布列敦森林

機構。

印度總理莫迪表示，歡迎金磚國家金融一體化的舉措，中國國家主席習近平則敦促金磚國家深化金融和經濟合作。