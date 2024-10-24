中國共同基金規模首度突破32兆 今年來第五次創歷史新高

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-10-24 16:00

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隨著中國股市回升，共同基金行業再次傳來振奮人心的消息，中基協最新公布的共同基金市場數據顯示，9 月底中國共同基金的規模達到人民幣（下同）32.07 兆元，首次突破 32 兆大關，是共同基金規模今年以來第五次創下歷史新高。

據《財聯社》周三（23 日）報導，中基協的數據顯示，截至 9 月底，中國境內共同基金管理機構共 163 家，其中基金管理公司 148 家，以上機構管理的共同基金資產淨值合計 32.07 兆元。

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這是中國共同基金規模今年來第五次刷新歷史紀錄，前四次的時間點分別是。共同基金的規模在 2 月底首次突破 29 兆元關卡，4 月底衝破 30 兆元，5 月底跨越 31 兆美元。

從各類基金的規模變化來看，受益於 9 月底股市大漲，股票型基金、混合型基金的規模的增長十分明顯。

中基協的數據顯示，股票型基金總規模從 8 月底的 3.2931 兆元增至 9 月底的 4.2703 兆元，其中股票 ETF 為股基的規模增長貢獻很大。

Wind 的數據顯示，截至 9 月 30 日，股票 ETF 總規模達 2.65 兆元，與 9 月初相比增加約 6,000 億元。

混合型基金總規模的增長也可觀，從 8 月底的 3.3011 兆元擴大至 9 月底的 3.7465 兆元。