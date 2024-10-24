盤中速報 - 費城半導體大跌2%，報5086.99點
鉅亨網新聞中心 2024-10-24 01:51
截至台北時間24日01:36，費城半導體下跌103.71點（或2%），暫報5086.99點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+0.88%
- 近 1 月：+3.81%
- 近 3 月：-5.24%
- 近 6 月：+18.46%
- 今年以來：+24.31%
焦點個股
費城半導體成分股以安謀控股公司(ARM-US)領跌。安謀控股公司(ARM-US)下跌7.08%；凌雲邏輯(CRUS-US)下跌5.92%；高通(QCOM-US)下跌4.34%；輝達(NVDA-US)下跌3.97%；邁威爾科技(MRVL-US)下跌3.5%。
部分成分股表現相對穩健，德州儀器(TXN-US)上漲3.25%；恩智浦半導體(NXPI-US)上漲1.28%；安森美半導體(ON-US)上漲1.08%；和康電訊(MTSI-US)上漲0.53%；台積電(TSM-US)上漲0.3%。
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