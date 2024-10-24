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鉅亨速報

盤中速報 - 費城半導體大跌2%，報5086.99點

鉅亨網新聞中心 2024-10-24 01:51


截至台北時間24日01:36，費城半導體下跌103.71點（或2%），暫報5086.99點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：+0.88%
  • 近 1 月：+3.81%
  • 近 3 月：-5.24%
  • 近 6 月：+18.46%
  • 今年以來：+24.31%

焦點個股


費城半導體成分股以安謀控股公司(ARM-US)領跌。安謀控股公司(ARM-US)下跌7.08%；凌雲邏輯(CRUS-US)下跌5.92%；高通(QCOM-US)下跌4.34%；輝達(NVDA-US)下跌3.97%；邁威爾科技(MRVL-US)下跌3.5%。

部分成分股表現相對穩健，德州儀器(TXN-US)上漲3.25%；恩智浦半導體(NXPI-US)上漲1.28%；安森美半導體(ON-US)上漲1.08%；和康電訊(MTSI-US)上漲0.53%；台積電(TSM-US)上漲0.3%。

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費城半導體5065.18-2.42%
安謀控股公司140.92-7.64%
凌雲邏輯116.53-6.08%
高通164.65-4.93%
輝達137.8599-3.99%
邁威爾科技79.855-4.19%
德州儀器200.13.16%
恩智浦半導體233.150.70%
安森美半導體66.640.15%
和康電訊113.71-0.07%
台積電199.060.29%

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