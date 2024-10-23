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鉅亨速報

盤中速報 - 費城半導體大跌1.02%，報5137.67點

鉅亨網新聞中心 2024-10-23 22:22


截至台北時間23日10:07，費城半導體下跌53.04點（或1.02%），暫報5137.67點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：+0.88%
  • 近 1 月：+3.81%
  • 近 3 月：-5.24%
  • 近 6 月：+18.46%
  • 今年以來：+24.31%

焦點個股


費城半導體成分股以安謀控股公司(ARM-US)領跌。安謀控股公司(ARM-US)下跌5.86%；輝達(NVDA-US)下跌3.29%；高通(QCOM-US)下跌2.78%；美光科技(MU-US)下跌2.68%；Onto Innovation Inc.(ONTO-US)下跌2.44%。

部分成分股表現相對穩健，德州儀器(TXN-US)上漲4.16%；安森美半導體(ON-US)上漲2.68%；恩智浦半導體(NXPI-US)上漲2.55%；亞德諾(ADI-US)上漲1.7%；和康電訊(MTSI-US)上漲1.07%。

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費城半導體5147.878-0.83%
安謀控股公司144.735-5.14%
輝達139.85-2.60%
高通168.45-2.73%
美光科技105.671-1.99%
Onto Innovation Inc.200.865-2.43%
德州儀器200.223.22%
安森美半導體682.19%
恩智浦半導體237.62.63%
亞德諾226.7250.94%
和康電訊114.730.83%

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