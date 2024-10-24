習近平發表金磚國家峰會演說 提出五大「金磚」

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-10-24 08:00

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中國國家主席習近平周三（23 日）在俄羅斯喀山金磚國家領袖峰會上發表演說，表示擴員是金磚國家發展史上的重要里程碑，並稱要建設和平、創新、綠色、公正、人文的金磚。

據《央視》周三報導，習近平說，擴員是金磚國家發展史上的重要里程碑，也是國際格局演變標誌性事件。成員國在這次峰會又決定邀請多個國家成為金磚夥伴國，這是金磚發展過程中又一個重要進展。

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習近平表示，金磚國家走到一起，是基於共同追求，順應世界和平和發展大勢。成員國要好好運用這次峰會，保持金磚發展勢頭，謀劃全局性、方向性、戰略性問題，推動金磚國家再出發。

以下摘錄習近平提出的五大「金磚」內容：

——我們要建設「和平金磚」，做共同安全的維護者。人類是不可分割的安全共同體。只有踐行共同、綜合、合作、可持續的安全觀，才能走出一條普遍安全之路。烏克蘭危機還在延宕。中國和巴西會同有關「全球南方」國家發起了烏克蘭危機「和平之友」小組，旨在匯集更多致力於和平的聲音。我們要堅持「戰場不外溢、戰事不升級、各方不拱火」三原則，推動局勢儘快緩和。加薩地區的人道主義形勢持續惡化，黎巴嫩戰火又起，相關各方間的衝突還在進一步升級。我們要推動儘快停火、停止殺戮，為全面、公正、持久解決巴勒斯坦問題不懈努力。

——我們要建設「創新金磚」，做高品質發展的先行者。新一輪科技革命和產業變革迅猛發展。我們要緊跟時代步伐，培育新質生產力。中方新近成立中國－金磚國家人工智慧發展與合作中心，願同各方深化創新合作，釋放人工智慧能量。中方將建立金磚國家深海資源國際研究中心、金磚國家特殊經濟區中國合作中心、金磚國家工業能力中國中心、金磚國家數位產業生態合作網絡。歡迎各方積極參與，推動金磚合作提質升級。

——我們要建設「綠色金磚」，做可持續發展的踐行者。綠色是這個時代的底色，金磚國家要主動融入全球綠色低碳轉型洪流。中國電動車、鋰電池、太陽能光電產品等優質產能，為世界綠色發展提供了重要助力。中方願發揮自身優勢，同金磚國家拓展綠色產業、清潔能源以及綠色礦產合作，推動全產業鏈「綠色化」發展，充實合作「含綠量」，提升發展「含金量」。

——我們要建設「公正金磚」，做全球治理體系改革的引領者。國際力量對比正在深刻演變，但全球治理體系改革長期滯後。我們要踐行真正的多邊主義，堅持共商共建共享的全球治理觀，以公平正義、開放包容為理念引領全球治理改革。我們要順應「全球南方」崛起大勢，積極回應各國加入金磚合作機制的呼聲，推進擴員和設置夥伴國進程，提升開發中國家在全球治理中的代表性和發言權。

當前形勢下，國際金融架構改革緊迫性突出。金磚國家要發揮引領作用，深化財金合作，促進金融基礎設施互聯互通，維護高水準金融安全，做大做強新開發銀行，推動國際金融體系更好反映世界經濟格局變化。