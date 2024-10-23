〈能源盤後〉原油漲逾2% 連日走高但「看跌格局」未破

鉅亨網編譯許家華 2024-10-23 05:30

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原油期貨價格周二 (22 日) 為連續第二個交易日上漲，部分收復了上周遭受的大跌幅，係因受到中國需求前景樂觀以及中東局勢緊張仍恐影響當地原油流動的擔憂情緒支撐。

交易者還在等待周三將公布的美國供應報告，該數據預計顯示上周美國原油和石油產品供應量下降。然而，一位分析師警告，鑑於全球經濟成長放緩，油價仍看跌。

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能源商品價格

11 月交割的西德州中質原油 (WTI) 上漲 1.53 美元或 2.2%，收每桶 72.09 美元，該期貨今日收盤到期。

12 月交割的西德州中質原油 (WTI) 上漲 1.70 美元或 2.4%，收每桶 71.74 美元，該交易較活躍的 WTI 原油期貨將轉為近月期貨。

12 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 1.75 美元或 2.4%，每桶 76.04 美元。

11 月交割汽油期貨價格上漲 2.8%，收每加侖 2.07 美元。

11 月交割熱燃油期貨價格上漲 2.5%，收每加侖 2.24 美元。

11 月交割天然氣價格下跌不到 0.1%，收每百萬 Btu 2.31 美元。

市場驅動力

Sevens Report Research 聯合主編 Tyler Richey 表示，石油市場的基本面「仍然相當黑白分明，因為隨著全球經濟成長動能減弱，需求前景一直在穩步下調」，且未來幾季的產量和供應預測也繼續上調。

「這些現貨市場動態的產物是石油的看跌格局，這可能會導致石油期貨交易價格先觸及 50 美元，之後才達到 90 美元。」Richey 說。

儘管如此，由於中國周一宣布更多經濟刺激措施，加上以色列仍恐報復伊朗的不確定性支撐，油價仍在攀升。

上周近月 WTI 跌逾 8%，Brent 原油跌逾 7%，係因新聞報導稱以色列稱報復行動不會以伊朗核設施或能源設施為攻擊目標。

Richey 指出，持續的衝突是原油交易者無法忽視的重大問題。以色列揚言報復伊朗十月初的導彈攻擊行動，可能成為影響油市的潛在利好因素。「這對全球石油價格構成上行威脅，因為石油生產、能源基礎設施和航運路線都將面臨中斷的風險。」

然而，需求仍然令人擔憂。德國商銀大宗商品策略師 Carsten Fritsch 表示，根據加工、原油產量和進口統計數據，9 月份中國石油市場供應過剩 93 萬桶 / 日。

Fritsch 表示，加工量較上月增加，加上進口量下降，使隱性供應過剩較 8 月減少了一半，但中國石油市場仍「處於弱勢」。他補充，9 月中國的隱含石油需求（即原油加工與石油產品淨出口之間的差額）較去年同期下降 2%。

美國能源資訊局 (EIA) 預計周三發布上周美國國內石油供應數據。