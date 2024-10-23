沃爾沃下調全年銷售預期 看壞第四季成績

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2024-10-23 17:20

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總部位於瑞典的沃爾沃汽車 (Volvo) 周三 (23 日) 下調了全年銷售增長預期，預計今年零售額將成長 7-8%，低於 7 月預測的 12-15% 成長，並預計第四季不會出現成長。

沃爾沃下調銷售預期的主要理由是全球經濟不確定，並造成汽車行業成長放緩。去年，電動車的需求減弱，來自中國低價車型的競爭加劇了壓力，汽車製造商也正在準備應對歐洲對中國製造的電動車徵收關稅的影響。

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過去幾周，福斯汽車 (Volkswagen)、Stellantis、Aston Martin、梅賽德斯 - 賓士和 BMW 等汽車製造商，紛紛下調獲利前景。

沃爾沃執行長 Jim Rowan 表示，汽車行業正變得更加艱難，已經開始看到消費者情緒放緩，部分原因是高通膨。「很多人都申請汽車貸款來購買新車，高通膨顯然會影響這一點。」

隨著沃爾沃汽車寄望於新車型 EX30 和 EX90 SUV 成為主要暢銷車型，投資者正屏息以待該公司能否實現承諾的高利潤率。

該公司過去一直堅信，需求疲軟主要影響的是大眾市場，但該公司周三表示，問題已經加劇，目前正在影響其汽車所在的高階市場。

與其他公司一樣，沃爾沃汽車在 9 月放棄了其電氣化雄心，選擇繼續比計畫更長時間地銷售新型混合動力汽車。

公司還降低了利潤率目標，並以超越高檔汽車市場的成長為目標，而不是像以前那樣給出具體的銷售目標。

該公司由中國吉利控股，第三季營業利潤為 58 億瑞典克朗 (5.5 億美元)，去年同期為 45 億瑞典克朗。摩根大通和伯恩斯坦表示，這一成績超出了預期。