華為HarmonyOS NEXT正式發佈！分析師：鴻蒙規模商業化落地在即 將重塑全球作業系統市場

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2024-10-23 09:49

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中國科技大廠華為周二 (22 日) 晚間正式發布 HarmonyOS 5.0，也就是 HarmonyOS NEXT(純血鴻蒙)，是中國首個國產行動作業系統，也是繼蘋果 iOS 和 Android 系統後，全球第三大手機作業系統。

華為常務董事、終端業務董事長、智慧汽車解決方案 BU 董事長余承東在深圳原生鴻蒙之夜活動上表示，有底座、有生態，才是真正的作業系統，原生鴻蒙用一年時間走完國外其他操作系統十多年的路程。

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根據他的介紹，目前已有超過 1.5 萬個鴻蒙原生應用和元服務上架，通用辦公應用覆蓋全國超過 3800 萬家企業，數千個政企內鴻蒙操作系統擁有超過 1.1 億的代碼行和 675 萬註冊開發者。截至目前，鴻蒙生態設備超過 10 億台。部辦公應用加速上線，生態發展一日千里，鴻蒙生態已實現歷史性突破。

華為在 2019 年推出鴻蒙操作系統，最早應用在華為智慧屏，2021 年開始應用在華為手機上。

研究機構 Counterpoint 數據顯示，鴻蒙操作系統今年首季繼續保持強勁成長態勢，全球市佔率成功突破 4%。在中國市場，鴻蒙市佔率 17%，蘋果 iOS 為 16%，首次超越 iOS 成為中國市場第二大操作系統。

太平洋證券出具研究報告指出，華為的未來目標是原生鴻蒙應用達到 50 萬個，目前仍有大量應用仍待遷移適配，預計首批公測開放後，鴻蒙應用生態將加速擴展，同時隨著新品陸續發佈帶來華為硬體銷量的上升，腰部及長尾應用有望出現爆炸性成長。

國泰君安證券也在研究報告中表示，HarmonyOS NEXT 架構進行全面升級，AI 賦能提升用戶體驗。

申萬宏源證券亦稱 HarmonyOS NEXT 誕生於 AI 時代，「AI+OS」深度融合。AI 大模型運行更高效，鴻蒙系統內智慧助手小藝升級為小藝智慧體，可執行更複雜的操作，並在端雲大模型協同和意圖框架的加持下，獲得更好的場景感知、意圖識別和使用者理解能力，能幫助使用者更好地獲取所需個性化服務。

中泰證券則認為，鴻蒙原生應用生態趨於成熟，2024 年鴻蒙規模商業化落地在即，有望帶動大量應用軟體廠商進行適配、遷移、開發工作，鴻蒙產業鏈公司將受益。