中國首個自主可控作業系統HarmonyOS NEXT來了！陸媒：「鴻蒙時刻」來臨

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2024-10-23 11:21

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中國華為周二 (22 日) 正式發佈原生鴻蒙作業系統 HarmonyOS NEXT，又被稱為「純血鴻蒙」，因其去掉傳統的 AOSP 代碼，實現從內到外的自主研發，是中國首個真正自主可控的作業系統，在整個中國科技史上是一座不小的里程碑。

《華爾街見聞》報導，原生鴻蒙的正式亮相，在整個中國科技史上是一座不小的里程碑，並為國產作業系統翻開了嶄新的一頁，《快科技》亦報導稱 HarmonyOS NEXT 是人類歷史上第一個打通硬體、打通場景，支援多樣交互、自由流轉的作業系統。

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這也是歷史上首次有作業系統將手機、平板、智慧穿戴設備、汽車乃至家電等各類終端設備納入統一的作業體系之中，硬體設備彼此割裂的場景被打破，無論是用戶體驗、還是軟硬體廠商的商業模式，都有可能被重新定義。

過去很長一段時間，中國科技業面臨「缺芯少屏」、「缺芯少魂」兩大「卡脖子」的老大難。難點在於，軟體的成功不僅仰賴把它搭建完成，更考驗生態成熟度。海外廠商起步更早，也更具生態優勢，僅以一家企業之力，要想在行動作業系統領域打破 iOS 與安卓 (Android) 壟斷，或在 PC 界與微軟競爭，抑或在工業軟體和海外巨頭角力，無異於天方夜譚。

2014 年，由於物聯網時代的需求增多，華為開始謀劃打造一個跨設備、無縫連接的分散式平台，即鴻蒙前身 LiteOS，5 年後突如其來的斷供令華為意識到必須要擁有自己的作業系統，尚未成形的鴻蒙被一夜扶正，同年在華為開發者大會上，HarmonyOS 問世，正式發佈並開源核心代碼。

去年底，原生鴻蒙終於揭開神秘面紗，首次實現包括作業系統內核、文件系統，到程式設計語言、編譯器、程式設計框架，再到設計系統、集成開發環境，以及 AI 框架和大模型的全面自研，甚至在性能、安全、流暢等多方面指標都大幅超越了安卓。

今年 1 月，HarmonyOS NEXT 開發者預覽版開放申請，6 月啟動 Beta 測試，10 月 8 日迎來正式公測。根據華為公佈的數據，截至上周日 (20 日) 已有 1 萬 5 千多個鴻蒙原生應用和元服務上架，覆蓋汽車、教育、旅遊住宿、金融理財、商務辦公、購物比價等 18 大垂直領域，通用辦公應用覆蓋全國超過 3800 萬個企業，數千個政企內部辦公應用加速上線。

原生鴻蒙採用鴻蒙內核，相較於傳統內核，鴻蒙內核能提供更高的安全性及更好的系統回應速度，這也決定原生鴻蒙與安卓的天然區別，也正是由於鴻蒙內核的特性，整機性能相比 HarmonyOS 4 提升 30%，鴻蒙內核整體性能提升 10.7%。

在具體體驗上，原生鴻蒙的升級點可概括為五大方面：原生互聯、原生精緻、原生智慧、原生安全與原生流暢。原生互聯方面，華為原生鴻蒙作業系統支援跨設備複製粘貼、跨設備互通圖庫、跨設備互通相機 / 掃描等功能。

原生精緻即兼具美感與趣味的設計風格。在沿襲華為慣有和諧美學風格的基礎上，原生鴻蒙通過光、色、形、力等元素的融合，提供沉浸式的視覺體驗。

原生互聯則利用華為在通訊領域 20 餘年的技術積澱，基於全新分散式軟總線技術，將多設備的流暢互聯涵蓋從辦公、娛樂到生活的每個角落，支援跨設備複製貼上、互通掃描、圖庫共用，音業影片播放在不同設備間的無縫接續，以及大檔快速傳輸和一碰傳能力。這無疑也是目前智慧硬體設備領域最順暢的互聯體驗。

原生智慧是 AI 與 OS 深度融合的產物，在盤古大模型加持下，華為將 AI 能力下沉到作業系統層面，賦能給各個子系統，讓應用天然具備更加智慧的體驗。

原生安全同樣也是原生鴻蒙重要一環，基於華為自研的星盾安全架構，原生鴻蒙從系統層、框架層、應用層分級構建完整的安全與隱私保護體系，同時推出創新的安全訪問機制，實現了從「管許可權」到「管數據」的轉變，讓使用者能更主動地控制數據分享範圍。

性能上，華為方舟引擎也迎來全新升級，實現華為原生鴻蒙作業系統使運行記憶體節省 1.5G，使整機性能提升 30%，續航提升近 1 個小時，整機續航提升 56 分鐘。

設計上，華為原生鴻蒙作業系統將「圓」元素融入整體視覺設計，從設備外觀到介面元素，均以中軸線為基準排列，展現出左右對稱性，同時還加入原生光效，點擊螢幕鎖密碼按鍵、通話按鍵等操作時，按鍵周圍會亮起光暈或光環。