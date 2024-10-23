鉅亨速報 - Factset 最新調查：AGNC投資(AGNC-US)EPS預估下修至2.01元，預估目標價為10.50元
鉅亨網新聞中心 2024-10-23 06:15
根據FactSet最新調查，共13位分析師，對AGNC投資(AGNC-US)做出2024年EPS預估：中位數由2.11元下修至2.01元，其中最高估值2.15元，最低估值1.75元，預估目標價為10.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|2.15(2.36)
|2.05
|1.95
|最低值
|1.75(1.75)
|1.29
|1.57
|平均值
|2.02(2.1)
|1.8
|1.69
|中位數
|2.01(2.11)
|1.82
|1.62
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|29.21億
|38.50億
|31.73億
|最低值
|26.20億
|25.33億
|16.51億
|平均值
|28.08億
|30.91億
|23.30億
|中位數
|28.05億
|31.60億
|22.48億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|1.16
|-0.66
|1.22
|-2.41
|0.05
|營業收入
|10.82億
|3.41億
|24.14億
|33.04億
|10.06億
詳細資訊請看美股內頁：
AGNC投資(AGNC-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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