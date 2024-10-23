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鉅亨速報 - Factset 最新調查：AGNC投資(AGNC-US)EPS預估下修至2.01元，預估目標價為10.50元

鉅亨網新聞中心 2024-10-23 06:15


根據FactSet最新調查，共13位分析師，對AGNC投資(AGNC-US)做出2024年EPS預估：中位數由2.11元下修至2.01元，其中最高估值2.15元，最低估值1.75元，預估目標價為10.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年
最高值2.15(2.36)2.051.95
最低值1.75(1.75)1.291.57
平均值2.02(2.1)1.81.69
中位數2.01(2.11)1.821.62

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值29.21億38.50億31.73億
最低值26.20億25.33億16.51億
平均值28.08億30.91億23.30億
中位數28.05億31.60億22.48億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS1.16-0.661.22-2.410.05
營業收入10.82億3.41億24.14億33.04億10.06億

詳細資訊請看美股內頁：
AGNC投資(AGNC-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSAGNC

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