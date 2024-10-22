盤中速報 - 費城半導體大跌1.02%，報5161.86點
鉅亨網新聞中心 2024-10-22 21:50
截至台北時間22日09:35，費城半導體下跌53.36點（或1.02%），暫報5161.86點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-3.99%
- 近 1 月：+4.3%
- 近 3 月：-0.99%
- 近 6 月：+21.09%
- 今年以來：+24.9%
焦點個股
費城半導體成分股以超微半導體(AMD-US)領跌。超微半導體(AMD-US)下跌2.85%；連貫(COHR-US)下跌2.4%；台積電(TSM-US)下跌1.96%；美光科技(MU-US)下跌1.88%；科沃(QRVO-US)下跌1.65%。
部分成分股表現相對穩健，艾司摩爾(ASML-US)上漲1.07%。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 盤中速報 - 洛克希德馬丁(LMT-US)大跌5.02%，報583.78美元
- 盤中速報 - 拼多多控股(PDD-US)大漲5.22%，報131.38美元
- 盤中速報 - 特許通訊(CHTR-US)大漲5.1%，報331.48美元
- 盤中速報 - 帕卡(PCAR-US)大跌5.02%，報104.11美元
上一篇
下一篇