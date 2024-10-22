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鉅亨速報

盤中速報 - 費城半導體大跌1.02%，報5161.86點

鉅亨網新聞中心 2024-10-22 21:50


截至台北時間22日09:35，費城半導體下跌53.36點（或1.02%），暫報5161.86點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：-3.99%
  • 近 1 月：+4.3%
  • 近 3 月：-0.99%
  • 近 6 月：+21.09%
  • 今年以來：+24.9%

焦點個股


費城半導體成分股以超微半導體(AMD-US)領跌。超微半導體(AMD-US)下跌2.85%；連貫(COHR-US)下跌2.4%；台積電(TSM-US)下跌1.96%；美光科技(MU-US)下跌1.88%；科沃(QRVO-US)下跌1.65%。

部分成分股表現相對穩健，艾司摩爾(ASML-US)上漲1.07%。

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費城半導體5162.787-1.01%
超微半導體153.9344-2.51%
連貫96.71-1.76%
台積電198.385-1.77%
美光科技106.5-2.37%
科沃100.19-1.97%
艾司摩爾718.340.59%

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