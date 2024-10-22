燁輝攜億威電子 開發大型堆高機AI主動安全防護系統

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-10-22 18:52

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鋼鐵廠燁輝 (2023-TW) 宣布，與集團關係企業億威電子合作，共同開發大型堆高機 AI 主動安全防護系統，改善駕駛堆高機作業時的視線死角，在貨物裝卸、堆疊、搬運作業中，實現更高效和安全的運營。

億威電子為義联集團所屬關係企業，產品涵蓋製造、醫療、產品涵蓋電子與育樂事業之人、機、料、法、環全方位、多面向智能監測系統，並通過公司 eSAFE 整合平台，串連軟體、硬體、大數據，創造人機使用的最佳體驗，提供高效、靈活的智能監測解決方案，以滿足各行各業的特定需求。

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億威電子表示，在推動智能監測技術發展的同時，也關注到工業安全的重要性，進一步提升工作場所的安全標準，與燁輝企業在工業製造和 TPM 全面生產管理領域的豐富經驗相結合，促成了此次的產品開發。

此次雙方共同開發的大型堆高機 AI 主動安全防護系統，搭載 AHD 高清防水鏡頭，顯示環景 360 度影像，並利用 AI 影像辨識捕捉行人、主動提醒；雷達防撞預警系統則可即時偵測後方障礙物，避免碰撞和意外。同時，透過 e-SAFE 管理系統整合，可透過 Wifi 無線傳輸，保留歷史紀錄、即時提醒、遠端監看，並支援客製化工安報表輸出。